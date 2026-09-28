Марс у Леві від 28 вересня до 26 листопада 2026 року: що на нас чекає під час вияву войовничої енергії

Планета Марс / © Credits

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Бойова енергія виходить на відкриту, яскраву сцену впевненості, гордості та сміливого самовираження. Про те, що нас чекає в цей час, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

28 вересня 2026 року о 05:49 (GMT+3) Марс входить у знак Лева, де перебуватиме до 26 листопада. Це один із найяскравіших, найвидовищніших, воістину театральних транзитів планети дії за весь рік.

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Міфологічний контекст: Арес при дворі Геліоса

Марс — це Арес, бог війни, втілення чистої, нестримної сили та бойового духу, який часто діє імпульсивно й руйнівно. Лев же керується Сонцем — архетипом царя, творця, того, чиє право панувати не потребує доказів, адже воно походить від самого джерела світла. Коли войовничий, часом хаотичний Арес опиняється під заступництвом сонячного монарха, його сила набуває обличчя, імені, прагнення до визнання і, що важливо, прагнення до гідності в самому способі боротьби.

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Тут доречно згадати міф про Геракла, напівбога, чия неймовірна сила була прямим даром богів, але справжню безсмертну славу він здобув не завдяки самій цій силі, а завдяки тому, як цю силу бачили, визнавали й вихваляли інші люди, — завдяки здійсненню дванадцяти подвигів на очах усього еллінського світу. Кожен подвиг Геракла був не просто актом знищення чудовиська, а видовищем, історією, легендою, яку переказували біля вогнищ століттями.

Інший важливий образ цього транзиту — сам лев як цар звірів у бестіаріях стародавніх культур. Від Немейського лева, переможеного Гераклом, до левових тронів фараонів і левових воріт Мікен — ця тварина завжди символізувала не просто фізичну силу, а силу, втілену в гідності влади. Лев ричить, попереджаючи суперника, а не нападає підступно — у цьому полягає принципова відмінність благородної сили Марса у Леві від підступної, прихованої агресії, властивої деяким іншим планетарним положенням.

Сонячна колісниця як символ волі до руху

Варто згадати й інший важливий сонячний образ — міф про Фаетона, сина Геліоса, який вмовив батька довірити йому на один день керування сонячною колісницею. Юнак, не впоравшись із божественними конями, ледь не спалив землю вщент і в підсумку загинув, скинутий блискавкою Зевса. Цей міф несе важливе застереження, актуальне саме для Марса у Леві, яке полягає в тому, щоб зважати на руйнівну силу колосальної енергії. Оскільки вона потрапила під управління, отже, потрібна не лише сміливість взятися за віжки, а й усвідомленість, щоб утримати курс, не давши гордоті й азарту затягнути себе в руйнівні крайнощі.

Природа транзиту: від захисту до самопроголошення

Щоб усвідомити всю глибину цього переходу, важливо побачити контраст із попереднім положенням Марса. У Раку воїн діяв таємно, захищаючи особистий простір, керуючись емоціями та інстинктом збереження того, що дороге серцю, — це була оборонна, інтровертна, майже партизанська стратегія. У Леві Марс робить розворот на сто вісімдесят градусів: тепер дія відбувається не для того, щоб щось уберегти від чужих очей, а для того, щоб щось заявити про себе світу, проявитися, показати свою силу відкрито й без приховування.

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Ключові архетипні теми транзиту

Бажання самовираження. Марс у Леві не терпить анонімності — дії здійснюються з чітким особистим підписом, з бажанням, щоб зусилля були помічені й гідно оцінені оточенням. Це час сміливих, видовищних вчинків, публічних заяв про свої наміри, готовності вийти на перший план і взяти на себе роль, яка раніше здавалася надто помітною або ризикованою.

Творча агресія. На відміну від руйнівної, конфліктної енергії Марса в деяких інших знаках, тут агресія часто перетворюється на творчу наполегливість — бажання творити, виступати, бути лідером, надихати своїм прикладом. Це енергія художника, який виходить на сцену, а не просто бійця, який виходить на арену.

Гордість як паливо і як пастка. Головний рушій цього транзиту — гостре почуття власної гідності та категоричне небажання миритися з приниженням чи зневагою. Це надає колосальних сил, щоб відстоювати себе, свої межі, свою правду, але водночас створює серйозний ризик: зачеплена гордість Лева здатна перетворити звичайну суперечку на затяжну, виснажливу битву самолюбств, де предметом суперечки стає вже не суть питання, а питання «хто головний».

Лідерство через особистий приклад. Марс у Леві надихає діяти не з тіні, а на чолі — вести за собою, показувати приклад сміливості та рішучості, за яким оточення захоче йти добровільно, зі щирого захоплення, а не з примусу чи страху. Це архетип полководця, який йде в перших рядах, а не відсиджується в штабі.

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Щедрість сили. Левова природа передбачає не лише егоцентричне самоствердження, а й справжню шляхетність — по-справжньому сильний захищає слабкого, ділиться своїм сяйвом, а не користується своєю перевагою, щоб принижувати більш вразливих. Це найвища, найбільш зріла форма вияву енергії цього транзиту, доступна тим, хто здатний приборкати гордість на шляху до величі.

Театральність і видовищність вчинків. Лев — знак, тісно пов’язаний зі сценою, мистецтвом, публічними виступами. Марс тут схильний надавати навіть буденним діям відтінок драматизму та урочистості — просте завдання може перетворитися на справжнє видовище, де важливий не тільки результат, а й те, як ефектно його було досягнуто.

Для представників вогняної стихії — Овна, Лева та Стрільця — транзит Марса у Леві стає особливо активним і сприятливим періодом. Усі три знаки належать до однієї стихії, і енергія цього транзиту сприймається ними не як випробування, а як потужний, наснажливий союзник, що допомагає розкрити найкращі якості кожного знака.

Овен: подвоєна сила дії

Для Овна, управителем якого є сам Марс, цей транзит — час особливого піднесення. Енергія, якої й без того в надлишку у представників цього знака, тут набуває додаткового натхнення та благородства. Овни в цей період здатні діяти не просто швидко й рішуче, як зазвичай, а ще й ефектно, привертаючи заслужену увагу до своїх починань. Чудовий час для запуску нових проєктів, спортивних досягнень і сміливих особистих ініціатив, які отримають визнання оточення.

Лев: час особистого тріумфу

Для самого Лева цей період є особливо важливим — Марс перебуває в його власному знаку, даруючи неймовірний приплив впевненості, харизми та творчої енергії. Це час, коли представники знака Лева можуть сміливо заявляти про свої амбіції, виходити в центр уваги та вести за собою оточення. Природне лідерство розкривається на повну силу, а будь-які починання підкріплюються щирою вірою в себе та свою правоту.

Стрілець: натхнення та широкий кругозір

Для Стрільця, який перебуває з Марсом у гармонійному вогняному тригоні, транзит приносить приплив оптимізму та прагнення до нових звершень. Енергія дії тут поєднується з природною любов’ю Стрільця до розширення горизонтів — подорожей, навчання, великих цілей. Це сприятливий час для сміливих починань, пов’язаних із особистісним зростанням, викладанням, публічними виступами та реалізацією давніх амбітних планів.

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