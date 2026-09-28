40 разів різав учнів: як на Вінниччині покарали колишнього вчителя

Підозрюваному у вбивстві учнів ухвалили вирок / © ТСН

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Сьогодні на Вінниччині суд поставив крапку у одній з найрезонансніших справ останніх років — винесено вирок колишньому вінницькому вчителю англійської мови Олексієві Пономарьову, який, за версію слідства, вбив 10 вересня 2025 року на вулиці посеред білого дня у місті Шаргород двох старшокласників (один з них навчався у 10, інший — у 11 класі).

На момент затримання Пономарьову було 23 роки, але на той момент він вже певний час не працював вчителем. За вироком суду колишнього вчителя засуджено до довічного позбавлення волі.

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Як повідомила в коментарі для ТСН.ua мати одного із вбитих школярів Наталія Білик, щойно суд покарав Олексія Пономарьова довічним позбавленням волі.

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«Вважаю цей вирок справедливим», — зі сльозами на очах повідомила нам мати загиблого школяра.

За даними слідства, підліткам було завдано близько 40 ножових поранень в область шиї, хлопці померли на місці події. Мотивом вбивства слідство називало конфлікт колишнього вчителя з цими учнями. Нападник, за даними правоохоронців, з місця події втік, але згодом того самого дня його затримали за декілька кілометрів від місця вбивства.

За декілька днів після цього вбивства мати одного із загиблих підлітків Наталія Білик, розповідала в коментарі для ТСН.ua, що, за даними інших місцевих дітей, вчитель незадовго до вбивства здійснював стеження за своїми двома майбутніми жертвами.

Своєю чергою, мати Олексія Пономарьова в інтерв’ю для ТСН.ua натякала, що можливим мотивом вбивства могло стати начебто те, що молодший брат Пономарьова став жертвою булінгу з боку групи учнів. Після цього поліція почала перевіряти викладені нею факти. У родинах загиблих категорично заперечують, що їхні сини причетні до цькування.

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«Він визнає свою провину», — сказала про обвинуваченого напередодні винесення вироку мати одного з загиблих підлітків Наталія Білик.

Що відомо про вбивство школярів на Вінниччині

Нагадаємо, вранці 10 вересня 2025 року у місті Шаргород Жмеринського району місцевий житель виявив тіла двох неповнолітніх.

Згодом затримали підозрюваного у страшній розправі. Це — колишній вчитель англійської мови.

Раніше мати підозрюваного стверджувала, що учні цілий рік били та знущались з її молодшого сина так, що дитина плакала від болю, а днями була «остання крапля».

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