Не чекайте на перші морози: ці вазони потрібно забрати з балкона вже восени

Які квіти восени потрібно заносити в дім / © pexels.com

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З настанням перших прохолодних осінніх ночей чималу кількість популярних квітів у вазонах, які стоять на балконі чи вулиці, потрібно заносити в дім. Якщо герань, гібіскус, олеандр, цитрусові, фікус чи запашні трави залишаться на вулиці, вони можуть зазнати сильних ушкоджень або ж просто замерзнути.

Про це розповідає Jurnalul.

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Які вазони не можна залишати на балконі, коли температура падає нижче за 10 градусів

Кожен вид квітів має свою критичну межу температури. Восени, із похолоданням, для більшості рослин, які ціле літо прикрашали балкони й тераси, настає критичний період. Якщо занести їх занадто пізно, виникає ризик обмороження. Поспішити й переставити в надто тепле приміщення — теж загроза, адже це викликає не менший стрес.

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Герань має поріг 7 °C. Нижча температура є межею, після якої виникає загроза обмороження, особливо вночі. У будинку їй слід підшукати добре освітлене місце подалі від батарей. Ідеальною на зиму для герані буде температура від 10 до 14 °C. Графік поливу в цей період суттєво скорочують, а підживлення повністю припиняють до настання весни.

Гібіскус має поріг 10 °C. Тропічний гібіскус, який найчастіше вирощують на балконах і в кімнатах, помітно в’яне, якщо температура падає нижче за 10 градусів. Якщо рослина переживає ще сильніший холод, вона гине. Переносити гібіскус до квартири важливо поступово: різка зміна рівня освітлення та температури може призвести до скидання бруньок, навіть якщо сама квітка виживе.

У період спокою взимку гібіскус потребує максимум світла, а поливають його лише після висихання верхнього шару ґрунту.

Олеандр має поріг 5 °C. Олеандр походить із Середземномор’я, де звик до м’яких зим без снігу та заморозків. Сформовані дорослі екземпляри можуть витримувати короткочасні заморозки до -−5 °C. Але найнадійніший варіант — перемістити вазон до світлого й прохолодного приміщення, яке не опалюється, до настання холодних ночей.

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Цитрусові рослини мають поріг 5 °C. Більшість представників цих субтропічних рослин абсолютно не переносить мінусових температур: навіть короткочасна дія морозу здатна приморозити молоді пагони. Правильний момент для перенесення вазонів настає тоді, коли нічні температури опускаються до 5 градусів і нижче.

На відміну від багатьох інших рослин зі списку, цитрусові погано почуваються в теплих кімнатах. Оптимальними умовами для їхньої зимівлі є температура близько 12 °C та високий рівень освітленості. Поширеною помилкою є розміщення горщика на холодній підлозі, бо контраст між теплим листям і охолодженим корінням викликає стрес та скидання листя. Щоб уникнути цього, під вазон варто підкласти ізоляційну підставку.

Фікус має поріг вразливості нижче за 15 °C. Хоча фікус вважається переважно кімнатною рослиною, вазони, які влітку виносили на свіже повітря, потрібно повертати до приміщення задовго до настання перших прохолодних ночей.

Комфортний діапазон для фікуса становить від 18 до 24 °C, адже він дуже чутливий до холодних протягів і різких температурних коливань. У будинку йому підбирають місце з яскравим розсіяним світлом і забезпечують помірний полив

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Запашні трави мають різний поріг чутливості до холоду. Розмарин, чебрець та шавлія досить стійкі до холоду і можуть залишатися надворі довше, особливо якщо ростуть у відкритому ґрунті, а не у малих контейнерах. Натомість базилік страждає від 10 °C, тому його заносять до хати найпершим і ставлять на добре освітлене підвіконня.

Найкраще переносять холод петрушка та любисток, тому вони можуть стояти на балконі до пізньої осені.

Важливі правила перенесення рослин на зиму

Різке переміщення зі світлого прохолодного місця в тепле й темне приміщення шкодить рослині майже так само, як і ситуація, коли вона лишається на морозі. Переміщення має бути поступовим, і в комфортні для квітки умови.

Перед перенесенням вазона до будинку обов’язково перевірте його на шкідників.

З настанням осені полив усіх квітів зменшують, а внесення добрив потрібно припинити до весни.

І найголовніше — орієнтуйтеся не на дату в календарі, а на актуальний прогноз погоди.

Які квіти посадити у вересні та жовтні

Нагадаємо, пишне цвітіння весняного саду починається ще восени: саме у вересні та жовтні, а за теплої погоди — до початку листопада, потрібно висаджувати цибулинні квіти. Прохолодний період потрібен їм для обов’язкового вкорінення до морозів.

Серед рекомендованих садівниками рослин — іриси, тюльпани, гіацинти, крокуси, нарциси, пушкінії, проліски, морозники та примула, які цвітуть від кінця лютого до середини червня. Для висаджування обирайте великі, тверді та сухі цибулини без цвілі.

Перед висадкою ділянку перекопують, очищають від бур’янів та збагачують компостом чи розкисленим торфом, а щільний ґрунт розпушують піском. Цибулини поміщають у лунки на відстані 5–15 см одна від одної, орієнтуючи їх гострим кінцем догори. Глибина заглиблення має втричі перевищувати висоту цибулини, а на дно лунки потрібно насипати шар піску чи гравію для дренажу. Після засипання ґрунтом ділянку злегка притискають і поливають.

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