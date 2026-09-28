На Закарпатті чоловік підпалив дружину на очах у 8-річної доньки: що йому "привиділось"

На Закарпатті засудили чоловіка за підпал дружини / © Unsplash

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У Закарпатській області до 7 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який на очах у дитини підалив свою 33-річну дружину. Жінка отримала 40% опіків тіла.

Про це йдеться у вироку Великоберезнянського районного суду Закарпатської області.

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Чоловік підпалив свою дружину на очах у дитини: він вигадав «зраду»

Трагедія сталася ще 23 жовтня 2022 року. За даними слідства, житель села Вишка розпивав спиртні напої разом із цивільною дружиною, з якою вони виховували спільних дітей. На ґрунті ревнощів між співмешканцями спалахнула суперечка.

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Тоді чоловік вирішив «провчити» та «налякати» жінку: він пішов до сараю, приніс каністру з бензином і вилив легкозаймисту речовину дружині на обличчя та груди.

Після цього зловмисник відійшов приблизно на метр, дістав із кишені запальничку та підпалив її, погрожуючи жінці. Потерпіла, побоюючись за своє життя, спробувала вибити запальничку з його рук. У цей момент вогонь відскочив і миттєво охопив її синтетичний одяг та волосся.

На крики про допомогу з сусідньої кімнати вибігла 8-річна донька потерпілої. Дитина почала лити на матір воду з каструлі. Лише після цього чоловік схопив ковдру та накрив жінку, щоб приборкати залишки полум’я.

40% опіків тіла та важка реанімація

Потерпілу в критичному стані терміново госпіталізували до реанімаційного відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні.

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У жінки діагностували термічні опіки полум’ям ІІ–ІІІ ступенів голови, шиї, тулуба, обох рук та ніг (понад 40% площі тіла), опіковий шок і опік дихальних шляхів. За висновками медичних експертів, ці ушкодження належать до категорії тяжких, небезпечних для життя в момент заподіяння. Крім того, опіки спричинили невиправне знівечення обличчя.

Що казали в суді обвинувачений і потерпіла

У судовому засіданні чоловік провину визнав лише частково. Він переконував суд, що вбивати дружину не бажав, а лише прагнув «налякати», аби вона зізналася у ймовірній зраді. За його словами, вона спалахнула саме через те, що нібито почала відбивати його руку із запальничкою.

Заява обвинуваченого / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Сама ж потерпіла в суді розповіла, що чоловік і раніше піднімав на неї руку. Вона підтвердила, що той не висловлював безпосередніх погроз вбивством того ранку, але своєю поведінкою покалічив їй усе подальше життя. Жінка наголосила, що не вибачила співмешканцю, адже він «майже вбив матір своїх дітей». Також вона додала, що підсудний разом із своєю новою дівчиною погрожували їй.

Свідчення потерпілої / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Рішення суду та покарання

Початково прокуратура інкримінувала чоловікові «незакінчений замах на умисне вбивство» (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Проте суд, детально дослідивши обставини справи, перекваліфікував його дії.

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Суд дійшов висновку, що обвинувачений діяв із неконкретизованим умислом і безпосередньо не підносив вогонь до одягу, проте свідомо створив смертельно небезпечну ситуацію.

Під час призначення покарання суд урахував обтяжувальні обставини:

вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння;

вчинення злочину щодо особи, з якою винний перебував у сімейних стосунках;

вчинення злочину в присутності малолітньої дитини.

За вироком Великоберезнянського районного суду чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

Йому призначено покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, а строк відбування покарання рахується від моменту затримання — від 23 жовтня 2022 року.

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