Як далеко домашні коти можуть відійти від дому: результати досліджень

Кіт гуляє

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Кіт може зникнути з подвір’я на кілька годин, але це зовсім не означає, що він пішов за кілька кілометрів. GPS-дослідження показують, більшість домашніх котів, які мають вільний доступ на вулицю, тримаються досить близько до своєї оселі.

Одне з найнаочніших досліджень провели в Норвегії, де GPS-трекерами відстежували 92 домашніх котів. У середньому 79% часу, проведеного надворі, вони залишалися в межах 50 метрів від свого будинку. Середня відстань усіх зафіксованих точок перебування котів від дому становила лише 58 метрів.

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Тобто типовий кіт значну частину своєї прогулянки може провести буквально в сусідньому дворі.

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Як далеко кіт може відійти від дому

У норвезькому дослідженні середня максимальна відстань, на яку коти відходили від оселі, становила приблизно 352 метри.

Але поведінка окремих тварин дуже відрізнялася. Найближчі майже не залишали територію біля будинку, тоді як найдальша зафіксована мандрівка одного з котів сягнула приблизно 3,4 км від дому.

Тобто більшість домашніх котів тримаються в межах десятків або кількох сотень метрів від оселі, але окремі тварини здатні піти на кілька кілометрів.

Яку територію зазвичай обходить домашній кіт

Масштабне дослідження за участю 925 домашніх котів із шести країн показало, що середня площа території, якою користувалася одна тварина під час прогулянок, становила близько 3,6 га, або 36 тисяч квадратних метрів. Це приблизно п’ять стандартних футбольних полів. Такі результати отримали за допомогою GPS-трекерів.

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Однак 3,6 га — це площа всієї території пересування, а не відстань, на яку кіт відходить від будинку. Тварина може багато разів обходити сусідні двори, сади та інші знайомі місця, залишаючись відносно близько до оселі.

Фактично основна активність домашніх котів була зосереджена приблизно в межах 100 метрів від будинку. Справді великі території були винятком, лише три з 925 котів використовували простір площею понад 1 км².

Тож велика площа маршруту ще не означає далеку мандрівку. У більшості випадків домашній кіт просто активно пересувається знайомою територією неподалік від дому.

Ще одна цифра, яка може вводити в оману, — відстань, пройдена за день. У Данії GPS-трекери показали, що коти проходили в середньому близько 2,4 км за добу. Але це не означає, що вони відходили на 2,4 км від оселі.

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Кіт може багато разів обходити двір, сусідні ділянки, повертатися назад, йти тим самим маршрутом і таким чином набрати кілька кілометрів загального шляху, залишаючись увесь час відносно близько до будинку.

У тому ж дослідженні коти проводили поза своєю домашньою зоною в середньому близько 5 годин на день.

Самці можуть гуляти далі за самок

Стать також може впливати на розмір території.

У норвезькому дослідженні середня територія самок становила близько 1,5 га, а самців — 3,7 га. Особливо помітною різниця може бути серед некастрованих котів. У данському дослідженні некастровані самці мали медіанну територію приблизно 15,7 га, тоді як у нестерилізованих самок вона становила близько 2 га. Водночас серед кастрованих самців і стерилізованих самок суттєвої різниці дослідники не виявили.

Отже, твердження «коти-самці завжди йдуть далі» було б занадто спрощеним. Але некастровані самці справді можуть мати значно більшу територію.

Молоді коти схильні відходити далі

Вік також має значення. Данські спостереження показали, що коти старше семи років менше часу проводили далеко від дому, були менш активними й використовували меншу територію, ніж молодші тварини.

Серед молодих котів частіше траплялися тварини з незвично великими територіями пересування. Молодий активний кіт може вирушати значно далі, ніж літній домашній улюбленець.

Сільські коти можуть мандрувати далі за міських

На поведінку сильно впливає й місце проживання. У місті навколо багато будинків, парканів, людей, доріг та інших котів. У селі або на околиці тварина має доступ до полів, лісосмуг і великих відкритих територій.

Дослідження з Данії показало медіанну площу території близько 5,6 га для сільських котів, близько 5 га для тварин у передмісті та приблизно 3,4 га для міських. У цій конкретній вибірці різниця не була статистично значущою, але автори зазначають, що в інших роботах також простежується тенденція до більших територій у сільських котів. Наприклад, в одному з новозеландських досліджень, наведених у цьому огляді, медіанна територія сільських котів становила 18 га, а міських — лише 1 га.

Влітку кіт може ходити далі, ніж узимку

На відстань впливає навіть пора року.

Під час GPS-спостережень за котами в Кейптауні тварини влітку використовували більшу територію, ніж узимку: приблизно 3 га проти 0,87 га. Найвіддаленіший зафіксований вихід від дому влітку становив 849 метрів, а взимку — 298 метрів. Дослідження сезонних пересувань котів у Кейптауні

Це не означає, що кожен кіт узимку обов’язково гулятиме менше, але погода та сезон справді можуть змінювати його активність.

Чому кіт годинами не повертається, якщо він зовсім поруч

Тривала відсутність не завжди означає далеку подорож.

Кіт може кілька годин:

сидіти в сусідньому дворі;

полювати;

спати в укритті;

спостерігати за іншими тваринами;

обходити свою звичну територію;

перебувати в будинку або гаражі сусідів.

Саме GPS-трекери показали, що коти здатні бути надворі багато годин, але при цьому залишатися в десятках метрів від власного будинку.

А якщо кіт раптом не повернувся

Якщо кіт щодня гуляє дві-три години й ніколи не відходить далеко, а одного дня зникає надовго, не варто автоматично припускати, що він просто пішов на далеку прогулянку.

Тварина могла злякатися, опинитися зачиненою в гаражі чи сараї, забігти на незнайому територію або потрапити в іншу нетипову ситуацію.

То наскільки далеко зазвичай йде домашній кіт

Якщо узагальнити GPS-дослідження, картина виглядає так:

значну частину часу кіт може залишатися в межах 50–100 метрів від дому ;

для багатьох тварин найдальші звичайні виходи вимірюються кількома сотнями метрів ;

окремі коти можуть відходити на кілометр і більше ;

виняткові тварини здатні вирушати на кілька кілометрів.

Тому якщо кіт зник із поля зору, найімовірніше, він перебуває ближче, ніж здається.

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