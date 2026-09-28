Чоловік і жінка шпигували для РФ та коригували ракетні удари: скільки їм заплатили і як покарали

В Україні покарали чоловіка й жінку за державну зраду / © ТСН

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В Україні до довічного позбавлення волі засудили чоловіка та жінку, які працювали на російські спецслужби, зокрема вели приховане стеження та коригували ракетні удари.

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.

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Що відомо про засуджених

Засудженими є співмешканці — уродженці міста Краматорськ Донецької області:

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Чоловік — раніше неодноразово судимий.

Жінка — проживала разом із першим фігурантом.

Як встановив суд, зрадники ділилися між собою завданнями, спільно орендували житло для розвідувальної діяльності, купували техніку та розподіляли гроші, отримані від спецслужб країни-агресора.

Вербування та мотив

Згідно з матеріалами справи, не пізніше грудня 2023 року чоловік був залучений до конфіденційного співробітництва представником ФСБ РФ. Співпраця здійснювалася за грошову винагороду. Згодом до злочинної діяльності чоловік залучив свою співмешканку.

Комунікація з куратором відбувалася через зашифрований месенджер Telegram. Обвинувачені отримували від нього конкретні геолокації, інструкції та грошові перекази за виконану «роботу».

Географія шпигунства та методи роботи

Злочинна діяльність агентів охоплювала території кількох областей України, зокрема Донецької, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Черкаської, Київської та Чернігівської.

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Судом встановлено такі епізоди їхньої діяльності:

Зловмисники виїжджали на місця «прильотів» у Полтавській і Кіровоградській областях (зокрема в Полтаві та Кременчуці), де здійснювали фото- й відеофіксацію руйнувань, а також вишукували позиції українських засобів протиповітряної оборони. Для цілодобового та безперервного спостереження агенти використовували схему з орендою квартир. Вони винаймали помешкання, вікна яких виходили на критичні об’єкти інфраструктури та дислокації ЗСУ, де встановлювали приховані смартфони: Гідроелектростанції: встановлено факти облаштування спостережних пунктів із видом на Кременчуцьку ГЕС і Канівську ГЕС (разом із дамбою).

Промисловість та енергетика: фіксація території Кременчуцького нафтопереробного заводу (НПЗ), а також електричних підстанцій у різних регіонах.

Військові аеродроми: встановлення засобів спостереження поблизу аеродромів у Борисполі, Черкасах і Конотопі. Технічне оснащення камери: для забезпечення трансляції в режимі реального часу агенти купували смартфони, повербанки, подовжувачі та кабелі живлення. На телефони встановлювалися спеціальні програми для віддаленого доступу та прихованого стрімінгу — AirDroid і IP Webcam. Це дозволяло кураторам з ФСБ РФ напряму бачити об’єкти в онлайн-режимі. Стеження за логістикою ЗСУ: на автодорозі Костянтинівка — Покровськ у Донецькій області фігуранти встановили замаскований підручними засобами пристрій відеофіксації, який слугував для відстеження інтенсивності та напрямків переміщення колон військової техніки Сил оборони України.

Скільки зрадники отримали від ФСБ

За свою діяльність обвинувачені отримували фінансування у гривні на власній банківські картки:

На рахунок чоловіка надійшло щонайменше 850 000 грн;

На рахунок жінки надійшло понад 680 000 грн.

Загальна сума винагороди від російських спецслужб перевищила 1,5 мільйона гривень.

Окрім державної зради, суд довів вину жінки в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом:

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Вона використала 60 560 грн із «кривавого» заробітку для внесення застави за чоловіка в межах іншого кримінального провадження, звільнивши його з-під варти.

Також засуджена переказала 164 576 грн як заставу/гарантійний внесок за купівлю житлового будинку в місті Краматорськ, намагаючись інтегрувати злочинні кошти в легальний майновий оборот.

Що вони розповіли на суді

На суді чоловік провину визнав і просив «не карати його суворо». Жінка частково визнала провину та заявила, що «не знала, що коїть злочини».

Обоє підсудних також заявили, що їхніми спільниками були свідки у справі — водії таксі, які возили їх на місце злочинів.

Таксисти ж зазначили, що, зокрема, жінка представлялася «журналісткою» і заявляла, що нібито це їй потрібно для роботи.

Кваліфікація та рішення суду

Суд розцінив дії обвинувачених як умисні вчинки на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України в умовах воєнного стану.

Суд ухвалив:

Чоловіка визнати винним за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Жінку визнати винною за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, а також ч. 1 та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України. Призначити остаточне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з розпорядженням фінансовими активами, строком на 2 роки та з конфіскацією майна.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

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