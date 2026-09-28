У Луцьку чоловік пожбурив гранату у підлітків: чим завершився інцидент

Граната в руці чоловіка / © ТСН

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У Луцьку 26 вересня нетверезий чоловік кинув гранату з вікна квартири в напрямку підлітків. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а зловмисника оперативно затримала поліція.

Про це повідомила поліція Волинської області.

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У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який кинув із вікна помешкання навчально-тренувальну гранату в напрямку двох підлітків. Предмет вибухнув під час падіння, однак ніхто не постраждав.

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Повідомлення про інцидент до поліції надійшло від місцевої жительки. На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції.

Правоохоронці встановили особу причетного. Ним виявився 33-річний місцевий житель. За даними поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та з хуліганських мотивів кинув гранату з вікна своєї квартири.

Фігуранта затримали і слідчі повідомили йому про підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень.

За вчинене чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

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Нагадаємо, на Одещині п’яний військовий, який перебував у СЗЧ, під час сварки біля ліцею кинув гранату в бік підлітків. Постраждав 13-річний хлопчик. Поліція оперативно затримала зловмисника, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

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