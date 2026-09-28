Під Києвом російська "Герань" атакувала склад із небезпечними речовинами: чи є загроза

Росіяни атакували Київщину / © Associated Press

Реклама

У Броварському районі на Київщині 28 вересня пролунали вибухи. У Мережі повідомляють про обстріл складу з аміаком.

У КМДА у коментарі ТСН.ua повідомили, що наразі загроз для киян немає.

Реклама

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА ТСН.ua уточнили, що викид аміаку був, але він був локалізований на території самого підприємства.

Реклама

«Загрози для Києва немає», — повідомили у департаменті.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив атаку на склади. Він також зазначив, що загроз для мешканців Київщини немає.

«Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає. За таких концентрацій може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі за умови тривалого вдихання», — написав Тимур Ткаченко.

Він уточнив, що «у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Кондиціонери варто вимкнути. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим».

Реклама

Атака на Київ 28 вересня

У Києві під час російської атаки 28 вересня ворожі безпілотники впали в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Через атаку виникла пожежа в Національній академії наук України.

«На жаль, стало відомо про загиблу жінку внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — поінформували в КМВА.

Також у ніч проти 28 вересня російські окупанти атакували Київщину дронами. Через ворожі удари загинули троє мирних жителів, ще восьмеро дістали поранення. Удари припали виключно по цивільних об’єктах у п’яти районах області — Броварському, Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському. Загалом руйнувань зазнав 21 об’єкт.

Новини партнерів

Новини партнерів