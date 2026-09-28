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Під Києвом російська "Герань" атакувала склад із небезпечними речовинами: чи є загроза
Росіяни атакували Київ та Київську область: раніше повідомлялось про обстріл складу з аміаком.
У Броварському районі на Київщині 28 вересня пролунали вибухи. У Мережі повідомляють про обстріл складу з аміаком.
У КМДА у коментарі ТСН.ua повідомили, що наразі загроз для киян немає.
У Департаменті муніципальної безпеки КМДА ТСН.ua уточнили, що викид аміаку був, але він був локалізований на території самого підприємства.
«Загрози для Києва немає», — повідомили у департаменті.
Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив атаку на склади. Він також зазначив, що загроз для мешканців Київщини немає.
«Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає. За таких концентрацій може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі за умови тривалого вдихання», — написав Тимур Ткаченко.
Він уточнив, що «у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Кондиціонери варто вимкнути. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим».
Атака на Київ 28 вересня
У Києві під час російської атаки 28 вересня ворожі безпілотники впали в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Через атаку виникла пожежа в Національній академії наук України.
«На жаль, стало відомо про загиблу жінку внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — поінформували в КМВА.
Також у ніч проти 28 вересня російські окупанти атакували Київщину дронами. Через ворожі удари загинули троє мирних жителів, ще восьмеро дістали поранення. Удари припали виключно по цивільних об’єктах у п’яти районах області — Броварському, Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському. Загалом руйнувань зазнав 21 об’єкт.