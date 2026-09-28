Донька впізнала підміну за родимкою: родина на похованні матері виявила у труні тіло незнайомки

Поховання / © pixabay.com

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У США, в місті Детройт, родина 61-річної Кімберлі Мур пережила шок під час прощання з жінкою. Замість тіла матері її донька побачила у труні незнайомку.

Про це пише unilad.

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Родичі зібралися у Hutchinson Funeral Home, щоб провести Кімберлі Мур в останню путь. Однак донька покійної Б’янка Робінсон одразу зрозуміла, що сталося щось не те.

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Як розповіла жінка місцевому телеканалу KWTX News 10, вона звернула увагу на ноги покійної. За словами Робінсон, на них не було родимки, яка була у її матері.

«Я не побачила тієї родимки, яка є у моєї мами на ногах», — розповіла вона.

Після цього донька покликала працівника похоронного бюро.

«Я подивилася на чоловіка і сказала: "Сер, це не моя мама". А він сказав: "Мені шкода. Вони, мабуть, кремували вашу маму тиждень або два тому. Мені дуже шкода"», — згадала Робінсон.

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Родина досі не знає, де останки Кімберлі Мур

Після з’ясування помилки родина, за її словами, не отримала навіть праху, який похоронне бюро стверджує, що належить Кімберлі Мур.

«Ми потребуємо відповідей. Це божевілля. Ми на це не заслуговуємо. Вона на це не заслуговує», — сказала донька.

«Я просто намагаюся зрозуміти, де моя мама», — додала Робінсон.

Попри відсутність останків, родина вирішила провести заплановану церемонію вшанування пам’яті Кімберлі Мур у суботу, 19 вересня.

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Особливо болісною ситуацію зробило те, що сама Мур заздалегідь організувала власні похоронні справи, щоб після її смерті родині не довелося займатися цими питаннями.

«Я не можу цього зрозуміти, адже зрештою вона залишила все організованим для нас, щоб нам не довелося турбуватися про гроші на похорон та інше. Вона залишила все прекрасно організованим, і я не можу повірити, що з нею таке сталося», — розповів один із родичів.

Похоронне бюро почало внутрішню перевірку

У Hutchinson Funeral Home заявили, що шкодують про те, що сталося, і розпочали внутрішню перевірку.

«Ми розбиті горем і глибоко шкодуємо через те, що пережила родина пані Мур. Ми розпочали власну внутрішню перевірку, щоб точно встановити, що сталося, і відповідно відреагуємо на це», — йдеться у заяві похоронного бюро.

Через кілька днів після того, як родина повідомила про помилку, помер віцепрезидент похоронного бюро Джозеф Хатчінсон-молодший. Водночас видання наголошує, що його смерть не пов’язують із ситуацією з кремацією.

Родина Хатчінсона попросила не порушувати її приватність у зв’язку з раптовою смертю.

Як мають перевіряти особу померлого

Доктор Марк Евелі, який викладає науку про похоронну справу в Університеті Вейна, пояснив CBS News, що похоронні бюро повинні перевіряти особу померлого на різних етапах процедури.

«Ми також повинні перевірити посвідчення особи, підтвердити особу та задокументувати це перед остаточним похованням або кремацією», — сказав він.

Нагадаємо, в Україні чоловік з Конотопа прикидався «красунею» заради грошей.

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