Помилка коштувала 140 мільйонів: в США ліквідовують найгірший екологічний проєкт в історії

Риф Осборн реконстукція ШІ / © Фото з відкритих джерел

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Біля узбережжя американського штату Флорида водолази продовжують безпрецедентну багаторічну операцію з вилучення величезної кількості автомобільних шин із дна Атлантичного океану. У сімдесятих роках минулого століття місцева влада свідомо затопила близько двох мільйонів гумових покришок, щоб створити штучний риф і збільшити популяцію морських жителів.

Про колосальні витрати на ліквідацію наслідків цієї серйозної екологічної помилки пише Daily Galaxy.

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Провал амбітного проєкту

Пів століття тому американські чиновники шукали дешевий спосіб покращити екосистему та водночас розв’язати нагальну проблему утилізації величезної кількості гумових відходів на суші. Зв’язані пластиковими хомутами та металевими скобами покришки масово скидали у воду в надії на швидке утворення нового комфортного середовища для риб.

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«З часом металеві кріплення заіржавіли, а пластикові ремені розірвалися, дозволивши течіям і штормам розкидати шини на величезні відстані», — зазначають автори публікації.

Складний процес очищення

Вільне переміщення гумових виробів морським дном призвело до серйозного пошкодження сусідніх природних рифів і масової загибелі унікальних живих коралів. Починаючи з двотисячних років, до очищення акваторії залучали військових та комерційних підрядників, яким наразі вдалося успішно підняти понад шістсот тисяч розкиданих шин.

«За оцінками фахівців, вартість вилучення кожної покришки зараз становить близько тридцяти доларів, і ця виснажлива робота стає дедалі дорожчою», — йдеться у статті.

Багатомільйонні витрати штату

Актуальні гідролокаційні дослідження показали, що залишки штучного рифу розсіялися на площі понад дві тисячі гектарів уздовж восьми кілометрів берегової лінії. Згідно з новим затвердженим планом, повне очищення території триватиме ще щонайменше чотирнадцять років і коштуватиме платникам податків майже сто сорок мільйонів доларів.

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«Іронія полягає в тому, що водолази тепер змушені обережно відшкрябувати нові корали від старих шин перед їхнім підняттям на поверхню», — підсумовують оглядачі.

Штучні рифи та вразливість морських екосистем — останні новини

Ідея створювати штучні рифи сама по собі не нова: такі конструкції використовують, щоб сформувати нові місця для існування морських організмів. Наприклад, біля Кінбурнської коси свого часу створили штучний риф із мушель устриць — матеріал помістили на морське дно, щоб на ньому могли оселятися молюски та інші організми.

Водночас навіть природні коралові екосистеми залишаються надзвичайно вразливими до людського впливу. Дослідники встановили, що мікропластик накопичується поблизу коралових рифів і може становити для них загрозу: зокрема, у Середземному морі виявили рекордну концентрацію мікропластику в межах морського заповідника біля іспанського узбережжя.

Інший приклад показує, наскільки швидко забруднення може позначатися на мешканцях моря. Після потрапляння соняшникової олії у Чорне море на Одещині фахівці зафіксували масову загибель крабів, а площа забруднення в районі Тузлівських лиманів сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.

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