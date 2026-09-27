Скорочення чиновників в Україні: Корецький анонсував аудит держапарату

Кабмін готує масштабну оптимізацію держапарату: Корецький розповів, як і коли скорочуватимуть чиновників / © ТСН

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В Україні розпочинають масштабний аудит і перегляд функціоналу центральних та місцевих органів виконавчої влади. Після спрощення бюрократичних процесів буде визначено конкретну кількість посадовців, яких скоротять.

Про це в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур заявив прем’єр-міністр України Корецький.

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За словами очільника уряду, процес реформування охопить два ключові блоки: урядовий (включно з усіма центральними органами виконавчої влади) та місцевий (обласні й районні державні адміністрації).

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«Так от, ми для того, щоб визначити чітку кількість людей, маємо визначити функціонал спочатку. Тому що різати кількість людей, не розібравшись у функціоналі і не зрозумівши, на що потрібно зараз закцентувати увагу, а щось може бути трішки відтерміновано до завершення війни — оце головна задача», — сказав Корецький.

Прем’єр зазначив, що на засіданні Кабміну вирішили розпочати перегляд, актуалізацію функціоналу.

«А функціонал будемо спрощувати по максимуму, наскільки це можливо. Спрощувати всі бюрократичні процеси і скасовувати цілі функції, якщо цей бюрократичний процес не потрібен. Отже, він далі оновлений, актуалізований», — пояснив він.

Досвід з бізнесу та відмова від популізму

Корецький зізнався, що ініціатива оптимізації базується на його власному досвіді роботи в державному секторі економіки, де він бачив роботу держапарату «зі сторони».

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«Є речі, які дійсно потрібно робити швидко… а є речі, до яких треба свідомо підійти, проаналізувати і прийняти правильне рішення. Тому що це ж не для не для пабліків, не для популізму — я кажу я щиро бачу певну неефективність. Я бачив державний апарат зі сторони, наприклад, державної компанії, яких раніше був: „Укрнафта“ чи „Нафтогаз“. Я бачив це, як це працює зі сторони компанії. А зараз я бачу зі сторони Кабінету міністрів, як працює ця система. Я бачу можливості для оптимізації і бачу можливості для вдосконалення і спрощення», — каже прем’єр.

На його думку, аудит потребує зваженого підходу, тому результати аналітики та остаточне бачення реформи оприлюднять вже незабаром. На аналітичний етап піде декілька тижнів, після чого уряд представить загальний план щодо того, які саме функції скасують, як буде вдосконалено роботу органів влади та якою стане оновлена чисельність державного апарату.

Раніше прем’єр Корецький розкрив, звідки взялася «діра» в бюджеті у $27 млрд.

Також він розповів, чому посилки з-за кордону обкладуть податками.

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