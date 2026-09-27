Корецький розкрив, звідки взялася "діра" в бюджеті у $27 млрд

Сергій Корецький / © ТСН

Реклама

Україна оцінює загальну вартість війни у 155 млрд доларів. При цьому 27 млрд доларів із цієї суми наразі залишаються без знайденого покриття.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

Реклама

За словами прем'єра, цифра у 155 млрд доларів була визначена ще на початку 2026 року під час зустрічі у форматі «Рамштайн». Україна представила партнерам свої потреби для ведення війни на весь рік.

Реклама

«В лютому 2026 року був Рамштайн. І Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни 155 мільярдів доларів. Стільки коштує війна», — сказав Корецький.

До цієї суми входять як видатки, передбачені державним бюджетом, так і військова допомога партнерів, яка передається не грошима, а безпосередньо у вигляді озброєння та техніки.

Йдеться, зокрема, про ракети для систем Patriot, пускові установки, літаки та інші матеріально-технічні ресурси. За словами Корецького, вартість цієї допомоги також враховується в загальній оцінці у 155 млрд доларів.

Звідки взялася сума 27 млрд доларів

Корецький наголосив, що 27 млрд доларів не є новими витратами, які раптово з'явилися у вересні. За його словами, ця сума від початку входила до загальної оцінки вартості війни.

Реклама

«Так ось 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Інше питання, що спільними з зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків», — пояснив прем'єр.

Він також зазначив, що аналогічну оцінку Україна заклала у фінансову стратегію, яку готували для залучення 90 млрд євро кредиту від європейських партнерів за програмою Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки.

За словами Корецького, у цій стратегії Україна знову вказала, що очікувана вартість війни становить 155 млрд доларів.

На війну припадає найбільша частина витрат

Прем'єр підкреслив, що витрати на війну суттєво перевищують видатки на забезпечення функціонування держави.

Реклама

«Всі інші видатки нашої держави, всі, всі, всі, всі, які можна тільки включити 45. Тобто, розумієте, який розрив між життєзабезпеченням держави і скільки коштує війна. Тому 27 залишається питання відкритим», — сказав Корецький.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що наступного року держава має витратити на 1,6 трлн грн більше за зібране до державного бюджету.

1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

Новини партнерів

Новини партнерів