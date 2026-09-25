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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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598
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2 хв

"Будуть серйозні проблеми": Зеленський розповів про дефіцит бюджету України і що опинилось під ударом

Дефіцит бюджету Міністерства оборони в $27 мільярдів частково стосується грошового забезпечення військових. Це потреби на жовтень, листопад і грудень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Частина коштів, яких потребує Україна, має піти саме на виробництво озброєння, зокрема безпілотників і ракет. Партнери усвідомлюють складність ситуації на тлі постійних російських ударів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше — це січень, лютий, березень — дрони. Якщо ми не їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, в нас будуть серйозні виклики на січень та лютий передусім», — сказав він.

Зі слів Зеленського, ЄС продовжить підтримувати Україну, а МВФ — свої програми.

«Є нормальна, позитивна і конструктивна реакція ЄС і Міжнародного валютного фонду. Всі розуміють, що цей дефіцит покрити дуже важливо. Всі розуміють, що Україна не може бути наодинці, що треба більше інвестувати в дрони та ракети українського виробництва, тому що більшість цього дефіциту — це саме кошти на це, на зброю», — додав президент.

Нагадаємо, напередодні складної зими уряд України шукає додаткові ресурси для фінансування війни та відновлення пошкодженої інфраструктури. Прем’єр Сергій Корецький попередив: без необхідних рішень парламенту бюджетний тиск посилиться.

Глухий кут у парламенті, що триває вже кілька місяців, призвів до затримки надходження близько 4 мільярдів доларів від Європейського Союзу, які мали надійти у третьому кварталі.

Тим часом Мінфін зупинив фінансування практично всіх капітальних видатків, перенісши виплати на кінець року — під загрозою опинилося навіть будівництво укриттів для шкіл та захисних споруд для енергетики. Один день війни тепер коштує Україні рекордні $190 мільйонів, а загальна непокрита фінансова потреба сягає десятків мільярдів доларів.

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