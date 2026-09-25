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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Тетяна Кагановська перемогла на виборах ректора Харківського національного університету

В Харківському національному університеті ім. Каразіна відбулися вибори ректора. Перемогу здобула Тетяна Кагановська, яка очолювала університет протягом 2021-2026 років.

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Тетяна Кагановська перемогла на виборах ректора Харківського національного університету

За результатом підрахунку голосів, за професорку Тетяну Кагановську проголосували 54,54% виборців, за професора Руслана Вовка – 23,59%, 3,44% не підтримали жодного кандидата.

«Голосування за кандидатів відбулися в безпечних просторах університету. Це дало змогу не переривати процес голосування під час повітряних тривог», –  повідомили в Каразінському університеті. 

Тетяна Кагановська подякувала колективу і студентам університету за довіру.

«Дякую, що довірили мені й далі вести Каразінський уперед. Я розумію, яка це відповідальність, і знаю, що самій її не подолати. Попереду ще п’ять років спільної роботи. Я хочу пройти їх разом із вами», – заявила вона.

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