Тетяна Кагановська перемогла на виборах ректора Харківського національного університету

Реклама

За результатом підрахунку голосів, за професорку Тетяну Кагановську проголосували 54,54% виборців, за професора Руслана Вовка – 23,59%, 3,44% не підтримали жодного кандидата.

«Голосування за кандидатів відбулися в безпечних просторах університету. Це дало змогу не переривати процес голосування під час повітряних тривог», – повідомили в Каразінському університеті.

Реклама

Тетяна Кагановська подякувала колективу і студентам університету за довіру.

Реклама

«Дякую, що довірили мені й далі вести Каразінський уперед. Я розумію, яка це відповідальність, і знаю, що самій її не подолати. Попереду ще п’ять років спільної роботи. Я хочу пройти їх разом із вами», – заявила вона.

Новини партнерів