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Тетяна Кагановська перемогла на виборах ректора Харківського національного університету
В Харківському національному університеті ім. Каразіна відбулися вибори ректора. Перемогу здобула Тетяна Кагановська, яка очолювала університет протягом 2021-2026 років.
За результатом підрахунку голосів, за професорку Тетяну Кагановську проголосували 54,54% виборців, за професора Руслана Вовка – 23,59%, 3,44% не підтримали жодного кандидата.
«Голосування за кандидатів відбулися в безпечних просторах університету. Це дало змогу не переривати процес голосування під час повітряних тривог», – повідомили в Каразінському університеті.
Тетяна Кагановська подякувала колективу і студентам університету за довіру.
«Дякую, що довірили мені й далі вести Каразінський уперед. Я розумію, яка це відповідальність, і знаю, що самій її не подолати. Попереду ще п’ять років спільної роботи. Я хочу пройти їх разом із вами», – заявила вона.