Росіянина позбавили титулу: на кону в бою Ф'юрі — Джошуа стоятиме пояс чемпіона світу

Ф'юрі — Джошуа / instagram.com/ringmagazine

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На кону офіційно оголошеного бою між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа стоятиме титул WBA Super.

Про це повідомляє Ring Magazine.

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Наприкінці червня українець Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Після цього росіянина Мурата Гассієва, який володів другорядним поясом WBA Regular, підвищили до статусу повноцінного чемпіона світу. Він навіть встиг провести один захист цього титулу — у липні переміг німця Пітера Кадіру.

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Утім, тепер WBA ухвалила рішення, що головний пояс організації — WBA Super — було виставлено на кону поєдинку між Ф'юрі та Джошуа, який заплановано на 11 грудня 2026 року на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс).

Через це рішення Гассієва фактично знову понизили у статусі — він залишився лише володарем другорядного титулу WBA Regular, тоді як право називатися головним чемпіоном організації розіграють між собою британські суперзірки.

Команда боксера з країни-терористки вже почала оскаржувати це рішення організації, повідомляє Boxing King Media.

"Якщо тепер планують визначити нового "суперчемпіона", який стоятиме вище за чинного чемпіона світу, то має бути повна ясність щодо того, як це рішення узгоджується з правилами, рейтингами та структурою чемпіонських титулів WBA. У WBA вже є чемпіон світу у надважкій вазі. Його звати Мурат Гассієв", — заявив співпромоутер росіянина Івайло Гоцев.

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Кому зараз належать пояси, від яких відмовився Усик

WBC : Повноцінним чемпіоном організації став німецький боксер Агіт Кабаєл . Раніше він володів титулом тимчасового чемпіона і після рішення Усика був автоматично підвищений керівництвом WBC.

IBF : Цей пояс завоював хорват Філіп Хргович . Наприкінці серпня 2026 року в Лондоні він переміг технічним нокаутом молодого британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул.

WBO : Пояс наразі належить британцю Даніелю Дюбуа . Спочатку після відмови Усика титул передали Фабіо Вордлі, проте згодом Дюбуа відібрав його у співвітчизника в очному поєдинку. Бій-реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня 2026 року в Лондоні.

WBA (Super): Став вакантним. Спочатку організація підвищила до повноцінного чемпіона Мурата Гассієва (який володів титулом WBA Regular), але у вересні 2026 року WBA скасувала це рішення. Тепер головний пояс WBA Super буде офіційно розіграний 11 грудня 2026 року в мегафайті між Ф'юрі та Джошуа. Тоді як Гассієв залишився лише з другорядним титулом WBA Regular.

Раніше повідомлялося, що Україна здобула перше "золото" чемпіонату Європи-2026 з боксу.

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