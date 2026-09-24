Ф'юрі — Джошуа: офіційно оголошено дату і місце проведення супербою

Ф'юрі — Джошуа / x.com/Turki_alalshikh

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Бій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс).

Про це офіційно повідомив Туркі Аль-Еш-Шейх, який займається організацією поєдинку між британцями.

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Офіційним транслятором бою виступить стримінговий сервіс Netflix.

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Раніше повідомлялося, що Ф'юрі на тлі ймовірного зриву переговорів щодо бою проти Джошуа викликав на третій поєдинок Олександра Усика і запропонував українцю провести його у листопаді.

Український боксер відреагував на звернення британця, прийнявши виклик. Ф'юрі опублікував у себе в Instagram постер можливого третього бою з Усиком, супроводивши його підписом: "Трилогія вже у роботі. Земля справжніх чоловіків. Час повернути це. Останній танець між воїнами сучасного світу. Скоро".

Сам Усик планує провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера. Поєдинок збираються організувати у березні 2027 року в США. Однак офіційного оголошення ще не було.

Сергій Лапін, директор команди Усика, заявляв, що наразі пріоритетом для українського боксера є саме бій з Вайлдером. Утім, вони розглядають можливість проведення третього поєдинку з Ф'юрі після поєдинку з американцем.

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Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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