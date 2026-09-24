Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

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30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа продовжує експериментувати з незвичайними дизайнерськими речами. Співачка з’явилася в оригінальному топі, створеному французькою дизайнеркою Лу де Бетолі (Lou de Bètoly), яка перетворює вживані матеріали на ефектні речі, що нагадують вироби високої моди.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Основою топа стала сітка з ниток, поверх якої дизайнерка закріпила безліч ґудзиків різних розмірів у сірих та синіх відтінках. Вони практично повністю покривають передню частину виробу, створюючи незвичайну фактурну поверхню і водночас виконуючи роль головної прикраси вбрання.

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Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Незвичайний топ Дуа поєднала з чорними брюками, завдяки чому він став головним акцентом образу.

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Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Лу де Бетолі відома своїм нестандартним підходом до апсайклінгу. Дизайнерка використовує вінтажну білизну, старий одяг, знайдені предмети, пряжу, ґудзики та інші матеріали, які в її руках отримують нове життя. Для своєї колекції осінь-зима 2026 року вона, зокрема, використовувала три основні групи матеріалів: ґудзики, пряжу та вінтажні бюстгальтери.

За словами самої дизайнерки, ідея колекції зародилася з коробки старих ґудзиків. Один із друзів приніс їй коробку з різними ґудзиками, що нагадало їй про ті, які вона зберігала у батьків ще з дитинства. Саме після цього вона вирішила перетворити їх на повноцінний матеріал для створення одягу.

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа продемонструвала незвичайний французький манікюр.

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