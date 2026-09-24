- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
Дуа Ліпа одягла топ із ґудзиків — новий тренд апсайклінгу
Зірка похизувалася новинкою у своєму гардеробі.
30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа продовжує експериментувати з незвичайними дизайнерськими речами. Співачка з’явилася в оригінальному топі, створеному французькою дизайнеркою Лу де Бетолі (Lou de Bètoly), яка перетворює вживані матеріали на ефектні речі, що нагадують вироби високої моди.
Основою топа стала сітка з ниток, поверх якої дизайнерка закріпила безліч ґудзиків різних розмірів у сірих та синіх відтінках. Вони практично повністю покривають передню частину виробу, створюючи незвичайну фактурну поверхню і водночас виконуючи роль головної прикраси вбрання.
Незвичайний топ Дуа поєднала з чорними брюками, завдяки чому він став головним акцентом образу.
Лу де Бетолі відома своїм нестандартним підходом до апсайклінгу. Дизайнерка використовує вінтажну білизну, старий одяг, знайдені предмети, пряжу, ґудзики та інші матеріали, які в її руках отримують нове життя. Для своєї колекції осінь-зима 2026 року вона, зокрема, використовувала три основні групи матеріалів: ґудзики, пряжу та вінтажні бюстгальтери.
За словами самої дизайнерки, ідея колекції зародилася з коробки старих ґудзиків. Один із друзів приніс їй коробку з різними ґудзиками, що нагадало їй про ті, які вона зберігала у батьків ще з дитинства. Саме після цього вона вирішила перетворити їх на повноцінний матеріал для створення одягу.
Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа продемонструвала незвичайний французький манікюр.