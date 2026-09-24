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Масштабні пожежі та постійні вибухи: Росія знову масовано атакувала одну із областей України
Росія масовано атакувала Одесу реактивними «Шахедами» та «Бандеролями». Пошкоджено поліклініку, гімназію, ТЦ та будинки.
Росія знову масовано атакувала Одещину. Унаслідок ворожого нальоту постраждали двоє людей. В обласному центрі зафіксовано руйнування одразу в кількох районах — мішенню ворога стали лікарня, гімназія, торговельний центр та житлові будинки.
Про це у сюжеті розповів кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
Пряме влучання в дах поліклініки та руйнування ліцею
На Одесу цієї ночі летіли ракети «Бандероль» та реактивні «Шахеди». Гучні вибухи лунали майже в усіх районах міста. На одній із вулиць влучання сталося просто в дах багатоповерхової будівлі поліклініки.
Пошкодження виявилися серйозними — поруйновано навіть ліфтову шахту. З першого по сьомий поверхи вибито вікна, тому медзаклад тимчасово не працюватиме. Втім, найголовніше — люди не постраждали.
«Мені зателефонував охоронець, який повідомив, що влучив „Шахед“. На нашу радість, пожежі не було, лише руйнування з сьомого поверху і по всій будівлі. Співробітників у відділенні не було. На четвертому поверсі працює невідкладна допомога, працівники якої вчасно евакуювалися в сховище, тому постраждалих немає», — розповідає завідувачка консультативно-діагностичного відділення поліклініки №1 Ірина Скрупська.
Просто через дорогу від поліклініки розташований міський ліцей. Один його бік залишився повністю без вікон. Педагоги замість викладання уроків змушені прибирати розбите скло на поверхах. Заняття у приміщенні поки що призупинено.
«У нас, на жаль, вибито дуже багато вікон, і тимчасово заклад буде переведено на дистанційну форму навчання. Ми планували навчати дітей очно, адже у нас є велике укриття. Під час атаки люди перебували в укритті й почули цей потужний вибух. Вони дуже перелякалися, але, слава Богу, всі живі-здорові, жертв немає», — зазначає директорка міської гімназії №103 Ірина Загорулько.
Пожежа в ТЦ та ліквідація наслідків
Унаслідок нічної атаки руйнування фіксують практично в кожному районі Одеси, зокрема й у середмісті. Ворог удруге завдав удару по місцевому торговельному центру, де спалахнуласштабна пожежа. Також горіла нежитлова багатоповерхівка.
Роботу рятувальників значно ускладнювали постійні повторні тривоги — вогнеборцям доводилося зупиняти тушіння та проходити в безпечні місця.
Зранку на пошкоджених обʼєктах активно працюють комунальні служби: вони прибирають уламки та закривають розтрощені вікна захисними щитами. Постраждалі мешканці оформлюють і подають заяви на отримання компенсацій за знищене та пошкоджене майно.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВИБУХИ майже в УСІХ РАЙОНАХ! Одеса й Київ У РУЙНУВАННЯХ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ!