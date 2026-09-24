Масштабні пожежі та постійні вибухи: Росія знову масовано атакувала одну із областей України

Наслідки обстрілу Одеси / © Facebook / Сергій Лисак

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Росія знову масовано атакувала Одещину. Унаслідок ворожого нальоту постраждали двоє людей. В обласному центрі зафіксовано руйнування одразу в кількох районах — мішенню ворога стали лікарня, гімназія, торговельний центр та житлові будинки.

Про це у сюжеті розповів кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

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Пряме влучання в дах поліклініки та руйнування ліцею

На Одесу цієї ночі летіли ракети «Бандероль» та реактивні «Шахеди». Гучні вибухи лунали майже в усіх районах міста. На одній із вулиць влучання сталося просто в дах багатоповерхової будівлі поліклініки.

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Пошкодження виявилися серйозними — поруйновано навіть ліфтову шахту. З першого по сьомий поверхи вибито вікна, тому медзаклад тимчасово не працюватиме. Втім, найголовніше — люди не постраждали.

«Мені зателефонував охоронець, який повідомив, що влучив „Шахед“. На нашу радість, пожежі не було, лише руйнування з сьомого поверху і по всій будівлі. Співробітників у відділенні не було. На четвертому поверсі працює невідкладна допомога, працівники якої вчасно евакуювалися в сховище, тому постраждалих немає», — розповідає завідувачка консультативно-діагностичного відділення поліклініки №1 Ірина Скрупська.

Просто через дорогу від поліклініки розташований міський ліцей. Один його бік залишився повністю без вікон. Педагоги замість викладання уроків змушені прибирати розбите скло на поверхах. Заняття у приміщенні поки що призупинено.

«У нас, на жаль, вибито дуже багато вікон, і тимчасово заклад буде переведено на дистанційну форму навчання. Ми планували навчати дітей очно, адже у нас є велике укриття. Під час атаки люди перебували в укритті й почули цей потужний вибух. Вони дуже перелякалися, але, слава Богу, всі живі-здорові, жертв немає», — зазначає директорка міської гімназії №103 Ірина Загорулько.

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Пожежа в ТЦ та ліквідація наслідків

Унаслідок нічної атаки руйнування фіксують практично в кожному районі Одеси, зокрема й у середмісті. Ворог удруге завдав удару по місцевому торговельному центру, де спалахнуласштабна пожежа. Також горіла нежитлова багатоповерхівка.

Роботу рятувальників значно ускладнювали постійні повторні тривоги — вогнеборцям доводилося зупиняти тушіння та проходити в безпечні місця.

Зранку на пошкоджених обʼєктах активно працюють комунальні служби: вони прибирають уламки та закривають розтрощені вікна захисними щитами. Постраждалі мешканці оформлюють і подають заяви на отримання компенсацій за знищене та пошкоджене майно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВИБУХИ майже в УСІХ РАЙОНАХ! Одеса й Київ У РУЙНУВАННЯХ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ!

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