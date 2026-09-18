атака РФ на Одесу 18 вересня / © із соцмереж

Реклама

У п’ятницю, 18 вересня, російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси, унаслідок чого пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама

Атака РФ на Одесу 18 вересня — що відомо

За його словами, наразі фахівці з’ясовують усі деталі та наслідки ворожої атаки. На місці події працюють відповідні служби.

Реклама

Станом на 16:40 у місті досі лунають вибухи. В області триває повітряна тривога.

Атака РФ на Одесу 18 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Одесу 18 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Одесу 18 вересня / © соцмережі

© соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, що в Одесі вночі та вранці 18 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни атакували місто.

Як повідомлялося, Україну зрання масовано атакують реактивні дрони. Зокрема, група БпЛА на півночі Чернігівщини рухається південно-західним курсом у напрямку Київщини.

Окрім цього, Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

Реклама

Новини партнерів