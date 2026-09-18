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Росія вдарила по людному місцю в центрі Одеси: пошкоджено адмінбудівлю — усі подробиці
У центрі Одеси російські війська завдали удару по адміністративній будівлі. Поранення отримала цивільна людина
У п’ятницю, 18 вересня, російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси, унаслідок чого пошкоджень зазнала адміністративна будівля.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака РФ на Одесу 18 вересня — що відомо
За його словами, наразі фахівці з’ясовують усі деталі та наслідки ворожої атаки. На місці події працюють відповідні служби.
Станом на 16:40 у місті досі лунають вибухи. В області триває повітряна тривога.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, що в Одесі вночі та вранці 18 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни атакували місто.
Як повідомлялося, Україну зрання масовано атакують реактивні дрони. Зокрема, група БпЛА на півночі Чернігівщини рухається південно-західним курсом у напрямку Київщини.
Окрім цього, Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.