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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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37
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1 хв

Росія вдарила по людному місцю в центрі Одеси: пошкоджено адмінбудівлю — усі подробиці

У центрі Одеси російські війська завдали удару по адміністративній будівлі. Поранення отримала цивільна людина

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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атака РФ на Одесу 18 вересня

атака РФ на Одесу 18 вересня / © із соцмереж

У п’ятницю, 18 вересня, російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси, унаслідок чого пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака РФ на Одесу 18 вересня — що відомо

За його словами, наразі фахівці з’ясовують усі деталі та наслідки ворожої атаки. На місці події працюють відповідні служби.

Станом на 16:40 у місті досі лунають вибухи. В області триває повітряна тривога.

Атака РФ на Одесу 18 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Одесу 18 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Одесу 18 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Одесу 18 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Одесу 18 вересня / © соцмережі

© соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, що в Одесі вночі та вранці 18 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни атакували місто.

Як повідомлялося, Україну зрання масовано атакують реактивні дрони. Зокрема, група БпЛА на півночі Чернігівщини рухається південно-західним курсом у напрямку Київщини.

Окрім цього, Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

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