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Россия ударила по людному месту в центре Одессы: повреждено админздание — все подробности
В центре Одессы российские войска нанесли удар по административному зданию. Ранение получил гражданский человек.
В пятницу, 18 сентября, российские войска нанесли удар по людному месту в центре Одессы, в результате чего повреждения получило административное здание.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака РФ на Одессу 18 сентября — что известно
По его словам, специалисты выясняют все детали и последствия вражеской атаки. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Позже Сергей Лысак сообщил о 7 пострадавших в результате атаки РФ. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также он заверил, что все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как сообщил позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер, большинство пострадавших получили осколочные ранения — им оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате атаки повреждены фасад и окна административного здания, а возникший пожар охватил несколько этажей. На месте продолжается ликвидация последствий.
По состоянию на 16:40 в городе по-прежнему раздаются взрывы. В области продолжалась воздушная тревога.
Война в Украине — последние новости
Напомним, что в Одессе ночью и утром 18 сентября раздавались сигналы воздушной тревоги. Россияне атаковали город.
Как сообщалось, Украину с утра массированно атакуют реактивные дроны. В частности, группа БпЛА на севере Черниговщины двигается по юго-западному курсу в направлении Киевщины.
Кроме этого, Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья поздно вечером 17 сентября. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.