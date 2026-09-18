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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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933
Время на прочтение
2 мин

Россия ударила по людному месту в центре Одессы: повреждено админздание — все подробности

В центре Одессы российские войска нанесли удар по административному зданию. Ранение получил гражданский человек.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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атака РФ на Одессу 18 сентября

атака РФ на Одессу 18 сентября / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 18 сентября, российские войска нанесли удар по людному месту в центре Одессы, в результате чего повреждения получило административное здание.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака РФ на Одессу 18 сентября — что известно

По его словам, специалисты выясняют все детали и последствия вражеской атаки. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Позже Сергей Лысак сообщил о 7 пострадавших в результате атаки РФ. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также он заверил, что все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщил позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер, большинство пострадавших получили осколочные ранения — им оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате атаки повреждены фасад и окна административного здания, а возникший пожар охватил несколько этажей. На месте продолжается ликвидация последствий.

По состоянию на 16:40 в городе по-прежнему раздаются взрывы. В области продолжалась воздушная тревога.

Атака РФ на Одессу 18 сентября / © соцмережі

Атака РФ на Одессу 18 сентября / © соцмережі

Атака РФ на Одессу 18 сентября / © соцмережі

Атака РФ на Одессу 18 сентября / © соцмережі

Атака РФ на Одессу 18 сентября / © соцмережі

© соцмережі

Атака РФ на Одессу 18 сентября / © из соцсетей

Атака рф на Одессу 18 сентября / © соцмережі

Атака рф на Одессу 18 сентября / © соцмережі

Атака рф на Одессу 18 сентября / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, что в Одессе ночью и утром 18 сентября раздавались сигналы воздушной тревоги. Россияне атаковали город.

Как сообщалось, Украину с утра массированно атакуют реактивные дроны. В частности, группа БпЛА на севере Черниговщины двигается по юго-западному курсу в направлении Киевщины.

Кроме этого, Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья поздно вечером 17 сентября. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

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