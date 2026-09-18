"Новая почта" меняет правила во время воздушных тревог: что теперь будет

Новая почта

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Из-за российских атак на терминалы «Новая почта» идет на беспрецедентные меры безопасности. Компания не только меняет правила остановки работы отделений во время тревог, но начинает скрывать свои склады с посылками.

Об этом представители компании рассказали агентству «Интерфакс-Украина».

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Как работать отделения «Новой почты» во время воздушной тревоги

Теперь компания будет приостанавливать функционирование отделений, терминалов, депо и других объектов во время любой воздушной тревоги, независимо от типа угрозы.

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Кроме того, оператор будет действовать на опережение: если собственная система мониторинга зафиксирует опасность для конкретной локации, ее остановят даже без официального объявления тревоги в городе или области.

«Жизнь и безопасность людей для нас абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, вне зависимости от типа угрозы, действует четкий и незыблемый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а работники переходят к ближайшему укрытию», — пояснили в компании.

Отмечается, чтобы такие вынужденные паузы не приводили к коллапсу доставок, логистические маршруты будут оперативно корректироваться, а перегрузку будут перераспределять между другими объектами. Также компенсировать потерянное время помогает сокращение комендантского часа, что расширило окно для утренних и ночных операций.

Засекреченные склады и распределение посылок: как компания защищает грузы

Чтобы лучше защитить бизнес, компания отказывается хранить все посылки в нескольких огромных центрах. Теперь товары будут распределяться между десятками меньших складов.

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«Поэтому говорить о финальной точке перехода некорректно, ведь мы адаптируем систему в соответствии с безопасностью и потребностями компании или клиентов», — отмечают представители компании.

«Новая почта» также готовит запасные варианты работы и новые помещения, но держит их в строжайшей тайне. В компании подчеркнули, что ради безопасности не будут раскрывать адреса своих объектов, количество товаров на них и запасные маршруты.

По словам соучредителя компании Владимира Поперешнюка, впоследствии такую услугу хранения товаров на многих складах предложат и украинским магазинам.

РФ обстреливает терминалы «Новой почты» — последние новости

Напомним, ночью на 28 августа российские БпЛА атаковали Белогородскую общину в Киевской области. Попадания произошли в складские помещения «Новой почты» и производственный объект, расположенный рядом в Святопетровском.

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Кроме того, враг дважды атаковал терминал в Одессе: сначала там полностью уничтожили современную сортировочную линию , а 12 сентября из-за налета беспилотника пострадали еще два человека — водитель-партнер и работник подрядной организации.

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