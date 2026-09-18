Звездные стилисты назвали модели джинсов, о которых надо забыть навсегда: их не стоит носить

Модные джинсы 2026 / © www.freepik.com/free-photo

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Джинсы давно стали базовой вещью гардероба, но даже любимая модель может с течением времени утратить актуальность. В то же время это не означает, что вещь нужно немедленно выбрасывать: часто достаточно сменить обувь, верх или посадку, чтобы образ выглядел современным. В 2026 году модные эксперты советуют обращать внимание не только на саму модель, но и на ее пропорции.

Какие джинсы делают образ устаревшим

Первыми в список попадают очень обжатые джинсы-скини с большим количеством эластичных волокон. Именно такой фасон ассоциируется с модой 2010-х, когда джинсы буквально облегали ноги. Однако полностью списывать скини со счетов рано: в 2026 году узкая модель снова вернулась на подиумы. Актуальные джинсы имеют более структурированный силуэт и часто напоминают прямые узкие или cigarette jeans.

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Устарели также джинсы с избыточным количеством потертостей, рваных деталей и декоративных элементов. Сегодня дизайнеры чаще делают ставку на качественный деним, чистые линии и интересную посадку, а не на большое количество декора.

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Еще один спорный вариант — слишком низкая посадка в сочетании с очень узким силуэтом. Низкая талия в 2026 году действительно вернулась, но современные модели часто имеют более широкую или прямую штанину.

Чем заменить старые модели

Для современного гардероба можно выбрать прямые джинсы, slim straight, cigarette, bootcut или умеренно широкие модели. Именно прямой крой остается одним из самых универсальных вариантов в 2026 году, а bootcut переживает новую волну популярности.

Осенью особенно стильный вид будет иметь темно-синий или глубокий индиго-деним с прямой или слегка широкой штаниной. Такие джинсы легко совмещать с рубашкой, жакетом, трикотажным свитером и пальто.

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