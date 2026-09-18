Меньше метра в ширину: как выглядит самый узкий дом в мире

Самый узкий дом мира в Варшаве

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В Варшаве расположен самый узкий дом в мире — Дом Керета, ширина которого составляет от 72 до 122 сантиметров. Индийский блоггер Ришабх Вадхва посетил туда и показал в видео, как на такой крохотной площади удалось вместить полноценное жилье.

Об этом сообщает NDTV.

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История создания и архитектурные особенности

По данным журнала Houzz, идея проекта принадлежит польскому архитектору Якубу Щенсны из бюро «Централа». Во время прогулки по городу он заметил неиспользованное пространство площадью около 150 квадратных футов между послевоенным жилищным кооперативом и довоенным еврейским домом.

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Дом построили для израильского писателя Этгара Керета, который там работает и в основном временно живет. Из-за странных размеров варшавские власти оформляли постройку не как обычное жилье, а как арт-инсталляцию. Строительство длилось около трех лет и завершилось в октябре 2012 года.

«Самый узкий дом в мире». Дом Керета в Варшаве спроектирован Якубом Щенсным», — отметил в подписи к своему видео инфлюэнсер Ришабх Вадхва.

Планирование и внутреннее устройство

Зайти в дом с главной улицы не получится: сначала нужно пройти по переулку, пройти высокую стену и подняться стальной лестницей. Внутри дом имеет три уровня, где продуман и полезно использован каждый сантиметр:

Первый уровень: входная зона;

Второй уровень: ванная комната (с душем, туалетом и зеркалом), мини-кухня, зона отдыха, места хранения вещей и рабочее место;

Третий уровень: спальная зона с кроватью, куда ведут отдельные стремянки.

Самый узкий дом мира в Варшаве

Чтобы в доме было солнечно, у потолка сделали прозрачное окно. Дополнительные лампы встроили прямо в стены и детали здания, что прекрасно дополнило ее простой стиль.

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Напомним, Пара из Черновцов решила переехать из квартиры в собственный дом. Они купили старую усадьбу на окраине города. Однако ремонт начался с неожиданности.

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