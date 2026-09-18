Менше метра завширшки: який вигляд має найвужчий будинок у світі

Найвужчий будинок світу у Варшаві / © скриншот

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У Варшаві розташований найвужчий будинок у світі — Будинок Керета, ширина якого становить від 72 до 122 сантиметрів. Індійський блогер Рішабх Вадхва завітав туди й показав у відео, як на такій крихітній площі вдалося вмістити повноцінне житло.

Про це повідомляє NDTV.

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Історія створення та архітектурні особливості

За даними журналу Houzz, ідея проєкту належить польському архітектору Якубу Щенсни з бюро «Централа». Під час прогулянки містом він помітив невикористаний простір площею близько 150 квадратних футів між післявоєнним житловим кооперативом та довоєнним єврейським будинком.

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Дім збудували для ізраїльського письменника Етгара Керета, який працює там і здебільшого тимчасово живе. Через дивні розміри варшавська влада оформляла споруду не як звичайне житло, а як арт-інсталяцію. Будівництво тривало близько трьох років і закінчилося в жовтні 2012 року.

«Найвужчий будинок у світі. Будинок Керета у Варшаві, спроєктований Якубом Щенсни», — зазначив у підписі до свого відео інфлюенсер Рішабх Вадхва.

© скриншот

Планування та внутрішнє облаштування

Зайти в будинок з головної вулиці не вийде: спочатку треба пройти провулком, проминути високу стіну та піднятися сталевими сходами. Усередині дім має три рівні, де продуманий і корисно використаний кожен сантиметр:

Перший рівень: вхідна зона;

Другий рівень: ванна кімната (із душем, туалетом та дзеркалом), мінікухня, зона для відпочинку, місця для зберігання речей і робоче місце;

Третій рівень: спальна зона з ліжком, куди ведуть окремі сходи.

Найвужчий будинок світу у Варшаві / © скриншот

Щоб у будинку було сонячно, у стелі зробили прозоре вікно. Додаткові лампи вмонтували просто в стіни та деталі будівлі, що чудово доповнило її простий стиль.

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Нагадаємо, пара з Чернівців вирішила переїхати з квартири у власний будинок. Вони купили стару садибу на околиці міста. Проте ремонт почався з несподіванки.

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