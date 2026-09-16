Стара хата за $55 тисяч здивувала нових власників: такого вони не очікували (відео)

Українці купили стару хату в Чернівцях / © скриншот з відео

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Пара з Чернівців вирішила переїхати з квартири у власний будинок. Вони купили стару садибу на околиці міста й розпочали масштабний ремонт.

Про свій досвід вони поділилися у ТікТок The_Chik_House.

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Головною причиною такого рішення стало прагнення мати власний двір, тишу та відсутність залежності від сусідів.

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«Нам за 30, і ми зробили класичний вчинок усіх міленіалів — купили стару хату. Дуже хотілося мати свій двір, тишу і щоб не було квартири-коробки, де сусідські діти будять тебе о 7:00 ранку», — розповідають господарі.

Житло підшукали на OLX — це міцний будинок 1970-х років із 8 сотками землі в районі Роша, лише за п’ять хвилин від центру міста.

Перед ремонтом оглянути будівлю запросили виконроба. Майстер порадив спочатку прибрати подвір’я та знести аварійні споруди, а вже потім ремонтувати дах, утеплювати дім і укріплювати фундамент. А от від ідеї звести другий поверх подружжя одразу відмовилося, коли дізналося, що це коштуватиме приблизно «п’ять важких пачок грошей».

Прибирання подвір’я виявилося непростим завданням, тож довелося викликати спецтехніку. На ділянці розчистили двометрові зарості бузини, повалені гілки та купи мотлоху. Старий цегляний гараж господарі спочатку розбирали самі разом із родичами та друзями, але зрештою найняли екскаватор.

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Українці купили стару хату в Чернівцях / © скриншот

«Екскаватор за 10 тисяч гривень влаштував нам найкраще шоу цього літа», — поділилася блогерка.

Додатково власники витратили 2500 гривень на подрібнення зрізаної деревини на тріску та близько 20 тисяч гривень на вивезення будівельного сміття. До прибирання території долучилася і найменша членкиня родини — донька Мія.

Попри фінансові витрати та клопіт, подружжя вважає придбання вдалим завдяки міцному фундаменту, надійним стінам і зручному розташуванню.

Українці купили стару хату в Чернівцях / © скриншот

«За декілька днів двір стало не впізнати. Ми вже уявляємо, як п’ємо вранці каву на власній терасі! Щоправда, до цієї кави попереду ще років зо два капітальної реновації. Це пригода на кілька років», — підсумовують автори проєкту.

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Відео про ремонт викликало жваве обговорення в соцмережах. Одні користувачі похвалили якість дому й пожартували, що раніше там жив «голова колгоспу». Інші ж сумніваються, що за містом буде тихо, та запитують, чи розуміють нові власники, скільки роботи на них чекає зі старою хатою.

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Нагадаємо, українець купив стару хату в Карпатах і здивував результатом ремонту. Чоловік розкрив, скільки витратив на все.

Раніше українка показала ремонт старої хати в селі, яку подружжя купило за 4000 доларів. Кухню облаштували бюджетно, а фасад ремонтують власноруч.

Також молоде подружжя з двома дітьми купило стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.

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