Старый дом за $55 тысяч удивил новых владельцев: такого они не ожидали (видео)

Украинцы купили старый дом в Черновцах / © скриншот с видео

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Пара из Черновцов решила переехать из квартиры в свой дом. Они купили старую усадьбу на окраине города и приступили к масштабному ремонту.

О своем опыте они поделились в ТикТок The_Chik_House.

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Украинцы купили старый дом за $55 тысяч: что произошло дальше

Главной причиной такого решения стало стремление иметь свой двор, тишину и отсутствие зависимости от соседей.

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«Нам за 30, и мы совершили классический поступок всех миллениалов — купили старый дом. Очень хотелось иметь свой двор, тишину и чтобы не было квартиры-коробки, где соседские дети будят тебя в 7:00 утра», — рассказывают хозяева.

Жилье подыскали на OLX — это крепкий дом 1970-х годов с 8 сотками земли в районе Роша, всего в пяти минутах от центра города.

Перед ремонтом осмотреть здание пригласили прораба. Мастер посоветовал сначала убрать двор и снести аварийные сооружения, а потом ремонтировать крышу, утеплять дом и укреплять фундамент. А вот от идеи возвести второй этаж супруги сразу отказались, когда узнали, что это будет стоить примерно «пять тяжелых пачек денег».

Уборка двора оказалась непростой задачей, поэтому пришлось вызвать спецтехнику. На участке расчистили двухметровые заросли бузины, поваленные ветки и груды хлама. Старый кирпичный гараж хозяева сначала разбирали сами вместе с родственниками и друзьями, но, наконец, наняли экскаватор.

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Украинцы купили старый дом в Черновцах

«Экскаватор за 10 тысяч гривен устроил нам лучшее шоу этого лета», — поделилась блогерша.

Дополнительно владельцы потратили 2500 гривен на измельчение срезанной древесины на щепки и около 20 тысяч гривен на вывоз строительного мусора. К уборке территории присоединилась и самый маленький член семьи — дочь Мия.

Несмотря на финансовые затраты и хлопоты, супруги считают покупку удачной благодаря прочному фундаменту, надежным стенам и удобному расположению.

Украинцы купили старый дом в Черновцах

«Через несколько дней двор стало не узнать. Мы уже представляем, как утром пьем кофе на собственной террасе! Правда, до этого кофе впереди еще года два капитальной реновации. Это приключение на несколько лет», — заключают авторы проекта.

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Видео про ремонт вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи похвалили качество дома и пошутили, что раньше там жил «председатель колхоза». Другие же сомневаются, что за городом будет тихо, и спрашивают, понимают ли новые владельцы, сколько работы их ждет со старым домом.

Украинцы покупают дома в селах — последние новости

Напомним, украинец купил старый дом в Карпатах и удивил результатом ремонта. Мужчина раскрыл, сколько потратил на все.

Ранее украинка показала ремонт старого дома в селе, который супруги купили за 4000 долларов. Кухню обустроили бюджетно, а фасад ремонтируют своими руками.

Также молодые супруги с двумя детьми купили старый дом в Карпатах, который все обходили десятой дорогой.

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