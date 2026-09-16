В Італії за загадкових обставин загинув 35-річний британець: поліція перевіряє версію про ритуал

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В італійській Сицилії правоохоронці розслідують загадкову смерть 35-річного громадянина Великої Британії. Серед версій слідства — можливий зв’язок із так званими езотеричними практиками, однак офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Про це пише Lad BIBLE.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, тіло знайшли близько 3:00 13 вересня в районі Піано Міло поблизу міста Канікаттіні-Баньї у провінції Сиракузи.

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Загиблим виявився 35-річний Бенджамін Джон Брейтуейт, уродженець Лідса, графство Західний Йоркшир.

Поруч із тілом правоохоронці виявили мотузку. Слідчі також перевіряють, чи були на тілі чоловіка травми або ознаки насильницької смерті, зокрема можливі ушкодження шиї. Окремо встановлюється, чи міг загиблий перебувати під впливом наркотичних речовин або інших хімікатів.

Розслідування проводять карабінери з Ното під координацією прокуратури Сиракуз. Наразі підозрюваних у справі немає.

Що відомо про можливий «ритуал»

Напередодні в районі старої ферми правоохоронці виявили голову кози, флакони з речовинами та кілька предметів, які могли мати стосунок до езотеричних практик. Також на галявині знайшли намет, який, за попередніми даними, могли використовувати як місце зустрічей.

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На одній зі стін ферми виявили малюнок із можливими езотеричними символами. Водночас правоохоронці наголошують: цей малюнок знаходився не поблизу місця, де знайшли тіло, а безпосереднього доказу того, що смерть пов’язана з якимось ритуалом, наразі немає.

Точні обставини загибелі Брейтуейта має встановити слідство. Розтин призначили на 22 вересня.

Мер Канікаттіні-Баньї Паоло Амента висловив співчуття родині загиблого та зазначив, що сподівається на якнайшвидше встановлення обставин трагедії.

«Завжди шкода, коли обривається таке молоде життя. Сподіваємося, що розслідування допоможе з’ясувати, що сталося», — сказав він.

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У Міністерстві закордонних справ Великої Британії підтвердили, що підтримують родину загиблого та контактують із місцевими органами влади.

Раніше в Умані під час святкування Рош га-Шана знайшли мертвим 44-річного громадянина Великої Британії, який проживав у Лондоні. Тіло чоловіка виявили 12 вересня в лісосмузі. За даними поліції Черкаської області, попередньо зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Причину смерті встановлюють правоохоронці. Знайомі розповіли, що чоловік не мав постійного місця проживання, мало контактував з іншими людьми та часто приходив до цієї лісосмуги помолитися. За даними єврейської громади, він був британським євреєм і батьком сімох дітей.

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