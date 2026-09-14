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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Умані знайшли мертвим 44-річного британця: що відомо про обставини

В Умані в лісосмузі знайшли тіло 44-річного британця, який перебував в Україні під час святкування Рош га-Шана.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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В Умані знайшли тіло 44-річного британця

В Умані знайшли тіло 44-річного британця / © Фото із соціальних мереж

В Умані в лісосмузі знайшли тіло 44-річного громадянина Великої Британії, який проживав у Лондоні та перебував в Україні під час святкування Рош га-Шана. Поліція наразі не виявила зовнішніх ознак насильницької смерті.

Про це повідомили поліція Черкаської області та Об’єднана єврейська община України.

Тіло чоловіка виявили 12 вересня близько 12:00 у лісосмузі на вулиці Коцюбинського, навпроти одного з будинків.

Правоохоронці встановили, що загиблому було 44 роки. Він проживав у Лондоні та в’їхав до України 10 серпня 2026 року.

За словами людей, з якими він спілкувався в Умані, чоловік не мав постійного місця проживання, мінімізував контакти з оточенням і більшість часу проводив наодинці. Також знайомі розповіли, що він неодноразово приходив до цієї лісосмуги, щоб помолитися.

В Об’єднаній єврейській общині України раніше з посиланням на The Jerusalem Post повідомили, що загиблий був британським євреєм і батьком сімох дітей. Видання також писало про нібито виявлені на тілі ознаки насильства.

Водночас у поліції Черкаської області наголосили, що попередньо зовнішніх ознак насильницької смерті не виявили.

За фактом смерті слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Призначено необхідні експертизи, які мають встановити точну причину смерті.

Раніше повідомлялось, що в Україні 12 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії.

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