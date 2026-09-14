«Воювати будемо ще довго»: Жорін застеріг від ілюзій щодо перемир’я з РФ

Жорін: Перемирʼя як концепція — це пауза перед подальшим протистоянням

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Будь-яке перемир’я з Росією буде лише тимчасовою паузою перед новим витком протистояння, а самі бойові дії не зупиняться.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, коментуючи інформацію про можливе енергетичне перемир’я.

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За словами військового, він особисто не вірить у можливість існування будь-яких сталих домовленостей із країною-агресором.

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«Перемирʼя як концепція — це пауза перед подальшим протистоянням. Хоча я особисто не вірю в будь-які сталі домовленості з РФ — навіть такі», — каже Жорін.

Водночас, він наголошує, що навіть якщо повітряного перемир’я вдасться досягнутися, цей час треба не змарнувати, «як це у нас часто буває», а витратити його на перебудову всієї системи, децентралізацію логістики, реальний захист обʼєктів тощо. А також обовʼязково використати всі можливості для повернення технологічної переваги у напрямку реактивних дронів та боротьби з ними.

«Воювати з „русаками“ ми будемо ще довго. Їхня мета на даному етапі війни — це повна окупація Донбасу. Поки вони мають хоча б ілюзію щодо можливості цього плану, бойові дії не зупиняться», — підсумував Жорін.

Що відомо про повітряне або енергетичне перемир’я

Нагадаємо, у понеділок, 14 вересня, президент США Дональд Трамп оголосив, що Київ і Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного.

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Володимир Зеленський відповів, що Україна готова не завдавати ударів у відповідь по Росії, якщо міжнародні партнери гарантують припинення російських атак.

Згодом стало відомо, що заява Трампа була поспішною. За даними ЗМІ, питання можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі опрацьовується, однак остаточної угоди сторони ще не досягли.

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