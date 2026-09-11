Російська атака на українську енергетику / © ТСН.ua

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Росія може погодитися на тимчасове «енергетичне перемир’я» з Україною до середини грудня, щоб використати дипломатичні майданчики та накопичити засоби для нових атак. Водночас навіть такий короткий перепочинок дасть Україні шанс зміцнити енергосистему та збільшити запаси ракет для Patriot.

Таку думку голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко висловив ефірі телеканалу «Київ24».

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Чому «енергетичне перемир’я» може тривати до 15 грудня

Чаленко вважає, що період для дії потенційного «енергетичного перемир’я» може тривати приблизно до другої половини грудня.

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«Висловлю свою особисту думку. Вікно можливостей для функціонування саме „енергетичного перемир’я“ буде десь до другої половини грудня», — сказав він.

Аналітик зауважив, що президенту Росії Володимиру Путіну, з одного боку, необхідно «зіграти карту» президента США Дональда Трампа з огляду на майбутні вибори до американського Конгресу. Російському диктатору також доведеться двічі зустрітися з Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном — на саміті АТЕС у листопаді та на саміті G20 у Маямі.

Чаленко вважає, що завершення саміту G20 у Маямі 15 грудня може стати моментом, коли Росія зможе накопичити засоби ураження та відновити терор проти України. Водночас, на його думку, Кремль використовуватиме міжнародні майданчики для спроби повернути Путіна на геополітичну арену.

Що дасть Україні таке коротке «енергетичне перемир’я»

Водночас експерт зазначив, що навіть кілька місяців призупинення ударів могли б дати Україні час посилити енергосистему та збільшити запаси ракет для Patriot.

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«Тому я собі бачу, що росіяни можуть піти саме таким сценарієм. І він є високоімовірний. Хоча офіційний Київ хоче домовитися взагалі про „енергетичне перемир’я“ протягом цієї зими, я вважаю, що це малоймовірно, виходячи з планів росіян. Але принаймні навіть ці декілька місяців дозволять доробити, наскільки є можливість, нашу енергетичну систему, а також накопичити самі ракети для Patriot в якісь адекватні обсяги, щоб можна було відбити ту подальшу навалу тієї балістики, яка буде направлена на нашу енергетику», — розповів Чаленко.

Можливе «енергетичне перемир’я» між Україною та РФ — що відомо

Нагадаємо, за інформацією «РБК-Україна», цієї зими Україна та Росія можуть укласти обмежене перемир’я та припинити удари по енергетиці завдяки переговорам спецпредставників США з Кремлем. Візити американських посадовців до Москви знизили вплив російських радикалів і відкрили шлях до дипломатії. Серйозних зрушень слід очікувати після виборів до Держдуми РФ 18-20 вересня.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що енергетичне перемир’я між РФ та Україною наразі предметно не обговорюється. За його словами, Київ нібито пропонує не довгострокове врегулювання, а лише припинення ударів по своїй «ахіллесовій п’ятої» — енергетиці. Пєсков також зазначив, що умови Москви для припинення війни незмінні, а атаки триватимуть за відсутності домовленостей.

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