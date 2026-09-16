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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Скандал у Страсбурзі: підсанкційну Мендель не пустили до Європарламенту — кого вона звинуватила

Скандальній ексречниці Зеленського Мендель заборонили вхід до Європарламенту.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Мендель поскаржилася, що її не пустили до Європарламенту

Мендель поскаржилася, що її не пустили до Європарламенту / © ТСН

Скандальна ексречниця Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка зараз активно поширює проросійську риторику, поскаржилася, що їй заборонили вхід в Європарламент.

Про це Мендель повідомила у соцмережах.

«Сьогодні буквально за декілька годин до моєї промови в Європарламенті мені заборонили вхід … Без пояснення», — поскаржилася Мендель.

Цю заборону ексспікерка президента пов’язує з санкціями, які 13 вересня наклав на неї її колишній «шеф».

Мендель самовневнено заявила, що готова до цієї заборони, і запевнила, що «виступ все одно буде».

Нагадаємо, за даними видання Бабель, 16 вересня, у Страсбурзі відбудеться захід, де головною спікеркою мала бути Юлія Мендель. Організатор і модератор — євродепутат від ультраправої Альтернативи для Німеччини (AfD) Ганс Нойхофф. Цей політик у 2025 році їздив в Сочі на конференцію, організовану підсанкційним олігархом Віктором Медведчуком і відзначився прокремлівською позицією щодо війни Москви проти України.

Сама партія AfD регулярно виступає за припинення допомоги українцям у Німеччині і депортації наших громадян назад до України.

Що відомо про Юлію Мендель

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського від червня 2019 року до липня 2021 року. 2021 року вона написала книжку «Кожен з нас президент», у якій хвалила Володимира Зеленського.

В одній із заяв вона назвала Зеленського «найвеличнішим лідером сучасності».

Проте зараз вона різко змінила свою риторику. У травні Мендель зазнала критики після свого резонансного інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. Тоді Мендель зробила низку критичних заяв про Зеленського і звернулася до Путіна.

У червні цього року Мендель знову звинуватила українську владу в тому, що їй нібито вигідна війна. Колишня речниця Зеленського уже договорилася до того, що назвала свого колишнього шефа диктатором.

Про всі етапи життя колишньої речниці Володимира Зеленського та її останні одкровення читайте у цій статті ТСН.ua.

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