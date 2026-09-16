Мендель поскаржилася, що її не пустили до Європарламенту / © ТСН

Реклама

Скандальна ексречниця Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка зараз активно поширює проросійську риторику, поскаржилася, що їй заборонили вхід в Європарламент.

Про це Мендель повідомила у соцмережах.

Реклама

«Сьогодні буквально за декілька годин до моєї промови в Європарламенті мені заборонили вхід … Без пояснення», — поскаржилася Мендель.

Реклама

Цю заборону ексспікерка президента пов’язує з санкціями, які 13 вересня наклав на неї її колишній «шеф».

Мендель самовневнено заявила, що готова до цієї заборони, і запевнила, що «виступ все одно буде».

Нагадаємо, за даними видання Бабель, 16 вересня, у Страсбурзі відбудеться захід, де головною спікеркою мала бути Юлія Мендель. Організатор і модератор — євродепутат від ультраправої Альтернативи для Німеччини (AfD) Ганс Нойхофф. Цей політик у 2025 році їздив в Сочі на конференцію, організовану підсанкційним олігархом Віктором Медведчуком і відзначився прокремлівською позицією щодо війни Москви проти України.

Сама партія AfD регулярно виступає за припинення допомоги українцям у Німеччині і депортації наших громадян назад до України.

Реклама

Що відомо про Юлію Мендель

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського від червня 2019 року до липня 2021 року. 2021 року вона написала книжку «Кожен з нас президент», у якій хвалила Володимира Зеленського.

В одній із заяв вона назвала Зеленського «найвеличнішим лідером сучасності».

Проте зараз вона різко змінила свою риторику. У травні Мендель зазнала критики після свого резонансного інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. Тоді Мендель зробила низку критичних заяв про Зеленського і звернулася до Путіна.

У червні цього року Мендель знову звинуватила українську владу в тому, що їй нібито вигідна війна. Колишня речниця Зеленського уже договорилася до того, що назвала свого колишнього шефа диктатором.

Реклама

Про всі етапи життя колишньої речниці Володимира Зеленського та її останні одкровення читайте у цій статті ТСН.ua.

Новини партнерів

Новини партнерів