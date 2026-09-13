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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Урізати допомогу та повернути додому: лідерка AfD зробила жорстку заяву про українців у Німеччині

Вайдель також закликала переглянути не лише соціальні виплати українцям, а й інші види підтримки, пов’язані з війною.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Аліса Вайдель

Аліса Вайдель / © Reuters

Співголова партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має переглянути соціальні виплати українцям, а чоловіки призовного віку, за її словами, повинні повернутися в Україну.

Про це Вайдель заявила в інтервʼю німецьким ЗМІ.

За словами політикині, йдеться, зокрема, про українців, які отримують у Німеччині Bürgergeld — базову соціальну допомогу.

«Це, звісно, стосується й понад мільйона українців, які перебувають тут і отримують Bürgergeld. Ситуація справді немислима; вона просто більше не є фінансово сталою. Ці українці також повинні повернутися — особливо молоді чоловіки призовного віку», — заявила Вайдель.

Вона також стверджує, що в Німеччині перебувають сотні тисяч українських чоловіків призовного віку, частина з яких нібито готова повернутися додому.

«Є молоді чоловіки призовного віку — їх сотні тисяч, — які насправді охоче повернулися б», — сказала представниця АдН.

Вайдель також закликала переглянути не лише соціальні виплати українцям, а й інші види підтримки, пов’язані з війною.

«Нам також доведеться переглянути питання виплат українцям та всіх видів підтримки, пов’язаної з війною», — заявила вона.

Нагадаємо, що «Альтернатива для Німеччини» здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, понад удвічі випередивши партію канцлера Фрідріха Мерца, а серед її програмних цілей — скорочення підтримки України та відновлення зв’язків із Росією.

Раніше повідомлялось, Аліс Вайдель заявила про готовність політичної сили добиватися виходу Німеччини з єврозони у разі приходу до влади. За словами Вайдель, євро є нестабільною валютою, а економічна ситуація в Німеччині до переходу на єдину європейську валюту була, на її думку, сприятливішою.

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