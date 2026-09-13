«Шукайте інших героїв»: глава МЗС Польщі маніпулятивно звинуватив УПА та дорікнув Зеленському

«Не дивуйтеся суперечкам»: Сікорський висунув претензії Україні через вшанування ОУН-УПА / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський знову розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА».

Про це передає Clash Report.

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«Я особисто вважаю, що рішення президента Зеленського назвати військову частину на честь УПА було невдалим. Ідеологія УПА ґрунтувалася на концепції „єдиної нації“ — держави без національних меншин», — брехливо сказав Сікорський, незважаючи на те, що в лавах УПА, за даними Інституту історії України, боролися представники ще 28 етносів (росіян, азербайджанців, татар, узбеків, грузинів, євреїв, вірмен, чехів та ін.). Це були колишні військовополонені з Червоної армії, дезертири з формувань Вермахту, а також представники етнічних меншин.

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Також польський міністр звернувся до українців.

«Українці, ви маєте чимало справжніх героїв. Не варто зводити на п’єдестал постатей, чия діяльність є неоднозначною, адже цим ви не робите собі послуги. І якщо ви все ж це робите — не дивуйтеся, що це викликає суперечки», — пригрозив Сікорський.

Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі.

У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА.

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Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «Героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі орден Білого Орла «Новою поштою».

На цьому тлі у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.

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