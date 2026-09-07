Побили та кинули пляшку в голову: у Польщі напали на українців через пісню

Поліція Польщі / © Associated Press

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У польському Гданську на пляжі Бжезно напали на українців через національну ворожнечу. Конфлікт спалахнув через українську пісню з телефона 19-річної дівчини, після чого зловмисники побили потерпілих і розбили об голову дівчини скляну пляшку.

Про це повідомило польське видання Puls Gdańska.

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Подія сталася ще у ніч на 13 червня. Одна з постраждалих — українка Олеся, яка мешкає у Польщі вже чотири роки. За її словами, того вечора вона перебувала на пляжі разом із другом. Конфлікт спалахнув у той момент, коли дівчина відходила до вбиральні.

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«Я просто хотіла в туалет на пляжі, а в моєму телефоні грала українська пісня. Троє хлопців і дівчина почали кричати на мене, що я бандерівська повія і що мені треба відвалити до України. Я повернулася до друга і сказала, що хочу додому, щоб нічого не сталося. Але коли ми поверталися від входу на пляж, дівчина закричала, що вб’є мене, а її хлопець спробував її зупинити. Коли він більше не міг її тримати, вона вдарила мене ногою», — розповіла Олеся.

Після цього один із хлопців пішов, а решта троє — двоє юнаків та дівчина — почали гуртом бити ногами подругу потерпілої, яка вже лежала на землі. За словами дівчини, вона намагалася захистити подругу та зняти нападників на телефон, однак ті продовжували завдавати ударів.

Коли постраждалі йшли до трамвайної зупинки, нападники кинули в Олесю скляну пляшку. Вона розбилася й поранила дівчину.

«Я одразу поїхала до відділення невідкладної допомоги, де через деякий час мені очистили рану та наклали шви. Скло проникло приблизно на сім чи вісім міліметрів, так йшлося в документації. На наступний день після інциденту це виглядало жахливо, але зараз рани загоїлися і не такі помітні», — зазначила потерпіла.

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У Польщі напали на українців через пісню. Фото: Puls Gdanska. / © соцмережі

Дівчина зазначила, що за чотири роки проживання в місті це вже не перший випадок ворожості через її національність. Вона додала, що не почувається в безпеці, адже будь-хто може образити чи напасти на неї, а постояти за себе вона не завжди спроможна.

«Ніколи не варто судити когось за країною походження чи кольором обличчя, бо це взагалі не має значення. Ми всі люди», — наголосила вона.

Наразі розслідуванням справи займаються працівники 6-го відділку поліції у Гданську. Наприкінці серпня правоохоронці оприлюднили фотографії підозрюваних. У поліції підтверджують, що провадження залишається відкритим, а зловмисників розшукують для притягнення до відповідальності.

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