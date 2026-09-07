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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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189
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4 хв

Спека повертається до України, але є нюанс: де очікувати до +28 тепла (мапа)

Потужний антициклон принесе до України потепління, проте але синоптики попереджають про ризик виникнення пожеж.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Білка / фото ілюстративне

Білка / фото ілюстративне / © Pexels

Найближчими днями в Україні утримається сонячна та суха погода, яку зумовить потужний антициклон.

Детальний прогноз погоди на 8 вересня від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що від понеділка по четвер погоду в Україні визначатиме антициклон. За прогнозом фахівчині, 8 вересня в Україні очікується суха повітряна маса: буде сонячна та суха погода, у більшості областей буде від +22 до +25 градусів тепла, на заході до +28 градусів.

«Впродовж середи та четверга, 9-го, 10 вересня в Україні — приємні синоптичні спогади про літо, адже температура повітря коливатиметься в межах від +25 до +30, дощів не буде, проте з’являться перші романтичні тумани», — зазначає Діденко.

У Києві 8 вересня очікується комфортна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +22 до +23 градусів тепла. Водночас синоптикиня прогнозує, що 9 та 10 вересня повітря у столиці підніметься ще на кілька градусів вище.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що найближчої ночі через безхмарну й безвітряну погоду відчутно похолодає — стовпчики термометрів опустяться до +7…+12. Проте наступного дня сонце повітря прогріється до цілком комфортних +21…+26.

За словами метеоролога, у середу та четвер, 9–10 вересня, ініціативу перехопить потужний антициклон «Ульріх», який принесе субтропічне тепло з Європи. Завдяки цьому суха погода утримається, а температура підвищиться до +11…+16 уночі та до +23…+28 градусів вдень.

«Згідно з провідними погодними моделями, наприкінці робочого тижня з’яивться тенденція до короткочасного похолодання та окремих дощів», — повідомляє Постригань.

В Українському гідрометцентрі прогнозують по країні 8 вересня мінливу погоду, без опадів.

Вітер на Правобережжі буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с, на Лівобережжі очікується північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

Погода в Україні 8 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 вересня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні.

«08-10 вересня у більшості північних, східних, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму, 09-10 вересня і в Кіровоградській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про наздвичайну пожежну небезпеку в кількох областях України 8 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про наздвичайну пожежну небезпеку в кількох областях України 8 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 8 вересня буде хмарна погода із проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині погоду 8 вересня визначатиме західна периферія антициклону над Одесою. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в горах зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, в горах +3…+6 градусів тепла. Вдень повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Погода в Одесі

На вівторок, 8 вересня, по Одесі та області синоптики передбачають мінливу хмарність без опадів зі слабким вітром 3–8 м/с. Вночі по регіону очікується +10…+15 градусів тепла а вдень повітря прогріється до +21…+26.

У самій Одесі стовпчики термометрів покажуть +13…+15 вночі та +22…+24 градуси тепла вдень.

Вода в морі прогріється до +21…+22 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 8 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 8 вересня буде хмарно й без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +6 до +11 градусів тепла;

  • вдень від +20 до +25 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +9 до +11 градусів тепла;

  • вдень від +21 до +23 градусів тепла.

Раніше ТСН.ua розповідав про дев’ять важливих завдань, які потрібно виконати у саду цього вересня.

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