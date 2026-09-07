Жара возвращается в Украину, но есть один нюанс: где ожидается до +28 градусов тепла (карта)

Белка / иллюстративное фото / © Pexels

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В ближайшие дни в Украине сохранится солнечная и сухая погода, обусловленная мощным антициклоном.

Подробный прогноз погоды на 8 сентября от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко предупреждает, что с понедельника по четверг погоду в Украине будет определять антициклон. По прогнозу специалистки, 8 сентября в Украине ожидается сухая воздушная масса: будет солнечная и сухая погода, в большинстве областей температура составит от +22 до +25 градусов тепла, на западе — до +28 градусов.

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«В среду и четверг, 9 и 10 сентября, в Украине — приятные синоптические воспоминания о лете, ведь температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30, дождей не будет, однако появятся первые романтические туманы», — отмечает Диденко.

В Киеве 8 сентября ожидается комфортная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +23 градусов тепла. При этом синоптик прогнозирует, что 9 и 10 сентября температура воздуха в столице поднимется еще на несколько градусов выше.

Руководитель Черкасского гидрометеоцентра Виталий Постригань сообщает, что в ближайшую ночь из-за безоблачной и безветренной погоды значительно похолодает — столбики термометров опустятся до +7…+12. Однако на следующий день под солнцем воздух прогреется до вполне комфортных +21…+26.

По словам метеоролога, в среду и четверг, 9–10 сентября, инициативу перехватит мощный антициклон «Ульрих», который принесет субтропическое тепло из Европы. Благодаря этому сохранится сухая погода, а температура повысится до +11…+16 ночью и до +23…+28 градусов днём.

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«Согласно ведущим метеорологическим моделям, в конце рабочей недели наметится тенденция к кратковременному похолоданию и отдельным дождям», — сообщает Постригань.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют по стране 8 сентября переменчивую погоду, без осадков.

Ветер на Правобережье будет переменного направления и дуть со скоростью 3–8 м/с, на Левобережье ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

Погода в Украине 8 сентября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине.

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«8–10 сентября в большинстве северных и восточных областей, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму, 9–10 сентября также в Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях будет объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в нескольких областях Украины 8 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 8 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +9 до +11 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине погоду 8 сентября будет определять западная окраина антициклона над Одессой. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в горах будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов тепла, в горах — +3…+6 градусов тепла. Днем температура воздуха будет колебаться от +23 до +28 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

Погода в Одессе

Во вторник, 8 сентября, в Одессе и области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков при слабом ветре 3–8 м/с. Ночью в регионе ожидается +10…+15 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +21…+26.

В самой Одессе столбики термометров покажут +13…+15 ночью и +22…+24 градуса тепла днём.

Вода в море прогреется до +21…+22 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 8 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с, днём местами с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 8 сентября будет облачно и без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днём от +20 до +25 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём от +21 до +23 градусов тепла.

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