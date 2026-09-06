Які кущі треба обов’язково обрізати у вересні, щоб наступного сезону отримати утричі більший урожай

Як правильно обрізати ягідні кущі у вересні / © Freepik

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Після завершення ягідного сезону сад не варто залишати без уваги. Саме на початку осені деяким кущам потрібне обрізання, яке допоможе їм позбутися старих і слабких пагонів та спрямувати сили на формування нових плодових гілок. Якщо зробити все вчасно, наступного сезону рослини можуть дати значно більше ягід.

Смородина: прибирайте старі гілки

Вересень — вдалий час, щоб уважно оглянути кущі чорної смородини. Насамперед вирізають старі, малопродуктивні та пошкоджені пагони.

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У чорної смородини найбільш продуктивними зазвичай є молодші гілки, тоді як старі поступово втрачають здатність давати хороший урожай. Тому щорічне проріджування допомагає підтримувати кущ у продуктивному стані.

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Видаляти потрібно також гілки, які лежать на землі, ростуть усередину куща або явно пошкоджені хворобами. Не варто залишати великий пеньок — зріз роблять якомога ближче до основи.

Малина: обрізання залежить від сорту

З малиною все трохи складніше. Якщо це літня малина, після завершення плодоношення дворічні пагони, які вже дали врожай, вирізають біля самої землі. Вони наступного року вже не плодоноситимуть.

Молоді однорічні пагони залишають — саме вони дадуть ягоди наступного сезону. Одночасно кущ проріджують, прибираючи слабкі та зайві стебла.

А ось із ремонтантною малиною схема залежить від того, чи плануєте отримати один чи два врожаї. Тому обрізати її «під нуль» восени без урахування сорту не варто.

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Аґрус: не дозволяйте кущу загущуватися

Аґрус також потребує регулярного проріджування. У вересні можна видалити старі, сухі, пошкоджені та пагони, які ростуть усередину крони.

Загущений кущ отримує менше світла й повітря, а ягоди всередині нього можуть бути дрібнішими. Крім того, надмірна густота створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.

Особливо цінними є молоді сильні пагони, які ростуть від основи куща. Але залишати їх усі теж не потрібно — краще сформувати добре освітлену, не надто густу крону.

Червона та біла смородина: не обрізайте за правилами чорної

Тут садівники часто припускаються помилки. Червона і біла смородина плодоносять інакше, ніж чорна, тому їх не можна обрізати за однаковою схемою.

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У цих культур плодові утворення можуть зберігатися на старіших гілках довше. Тому восени переважно видаляють сухі, хворі, пошкоджені та ті пагони, які сильно загущують кущ. Радикально вирізати всі старі гілки не варто.

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