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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 вересня
Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має значний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 вересня?
Місяць розповідає
День, коли енергія, яка й без того слабка, розсіюватиметься у нескінченних сварках і конфліктах. Як результат, її не вистачить навіть на найпростішу роботу, яку проте необхідно виконати.
Місяць рекомендує
Незважаючи на понеділок, цей день категорично не підходить для роботи над новими проєктами — успіху в них досягти не вдасться, а дорогоцінний час і сили будуть витрачені даремно, тому потрібно довести до ладу вже розпочаті справи.
Місяць застерігає
Витрачати сили треба економно, і наполеонівських планів — принаймні на сьогодні — будувати не варто. Також небажано втручатися в будь-які конфлікти: тим, хто не може втримати емоції під контролем, а язик — за зубами, краще взагалі ні з ким не спілкуватися. Не варто піддаватися на провокації людей, які захочуть зачепити нас за живе і спровокувати сплеск негативних емоцій.
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