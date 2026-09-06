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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
893
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 7–13 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 7 до 13 вересня?

Телець

Тельцям зірки не радять пасивно чекати, доки їхні стосунки з коханою людиною налагодяться самі собою, оскільки з цим можуть виникнути певні труднощі. Незважаючи на притаманні представникам знака лінощі, їм — якщо, звісно, вони цінують свого партнера — необхідно зробити хоча б якісь кроки в цьому напрямку.

Найпростіше — поговорити з коханою людиною, прямо запитавши, що її не влаштовує у спільному житті. В такому разі можна буде легко зрозуміти, як вирішити накопичені суперечності — це виявиться зовсім нескладно.

Козоріг

Козорогам, чиї стосунки з коханою людиною останнім часом припинили тішити обох партнерів, не варто вдавати, наче все йде «за планом». Найголовніше зараз — виявити щодо своєї другої половинки чесність і щирість, не вдаючи, що останнім часом між ними нічого не змінилося.

Навіть якщо — через низку суб’єктивних та об’єктивних причин — настав час розійтися, не варто робити з цього трагедію: усе в житті має свій початок і свій кінець, а якщо ще є можливості для взаєморозуміння та примирення — тим паче.

Стрілець

Стрільцям, які емоційно застрягли у стосунках із колишнім партнером, час попрощатися з думками про минуле, яке, хоч як це не прикро, вже не повернеться. Настав час — нарешті! — подивитися в майбутнє, яке виявиться анітрохи не гіршим, а з багатьох боків навіть кращим за події, що залишилися лише у спогадах.

До речі, нове знайомство може статися вже найближчими днями за найнесподіваніших обставин, тому дуже важливо уважно роздивлятися навколо — щастя зазвичай зустрічається там, де на нього зовсім не чекаєш.

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