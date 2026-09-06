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Як приготувати баклажани в клярі
Це смачна закуска з хрусткою скоринкою, яка готується за кілька хвилин.
Ця страва чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- курячі яйця
- 3 шт.
- пшеничне борошно
- 3 ст. л.
- коріандр
- 0,5 ч. л.
- чорний мелений перець
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- сіль
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- олія
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Наріжте баклажани кружальцями завтовшки близько сантиметра.
Залийте холодною підсоленою водою на 10–15 хв, потім відкиньте на друшляк і добре просушіть паперовим рушником.
Яйця з сіллю збийте віничком. Додайте борошно, чорний мелений перець, коріандр і перемішайте до однорідної маси.
У сковороді на сильному вогні розігрійте олію.
Кожен кружечок баклажана занурте в кляр та обсмажте на середньому вогні до утворення золотистої скоринки.
Викладіть на паперову серветку, щоб прибрати зайвий жир.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.