ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати баклажани в клярі

Це смачна закуска з хрусткою скоринкою, яка готується за кілька хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
155 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Баклажани в клярі

Баклажани в клярі / © Credits

Ця страва чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
курячі яйця
3 шт.
пшеничне борошно
3 ст. л.
коріандр
0,5 ч. л.
чорний мелений перець
сіль
олія

  1. Наріжте баклажани кружальцями завтовшки близько сантиметра.

  2. Залийте холодною підсоленою водою на 10–15 хв, потім відкиньте на друшляк і добре просушіть паперовим рушником.

  3. Яйця з сіллю збийте віничком. Додайте борошно, чорний мелений перець, коріандр і перемішайте до однорідної маси.

  4. У сковороді на сильному вогні розігрійте олію.

  5. Кожен кружечок баклажана занурте в кляр та обсмажте на середньому вогні до утворення золотистої скоринки.

  6. Викладіть на паперову серветку, щоб прибрати зайвий жир.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie