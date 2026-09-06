Російські військові / © Associated Press

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Російські окупанти продовжують наступальні операції на кількох ділянках фронту, однак не мають просування. Водночас українські військові проводять контратаки та повертають втрачені території.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Сумщина: росіяни не просунулися

На півночі Сумської області російські війська продовжували обмежені наступальні операції, але не просунулися вперед. Водночас джерело, пов’язане з російським Північним угрупованням військ, заявило про просування українських сил уздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум.

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Українські військові також спростували заяви Кремля про нібито значне просування російської армії в напрямку Сум. Зокрема, заступник командира українського батальйону, який діє на цьому напрямку, заперечив твердження Володимира Путіна про перебування російських військ за 12 км від кільцевої дороги Сум.

За його словами, росіяни не просувалися в зоні відповідальності підрозділу ще від зими, хоча регулярно намагаються проникати невеликими групами.

Харківщина: ЗСУ повертають позиції

На півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука російські війська також продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

Водночас українські військові контратакують і, за даними ISW, повертають втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки на північ від Харкова.

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Російські мілблогери продовжували заявляти про нібито оточення українських військ між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками. Однак жодних доказів цього вони не надали.

Куп’янський напрямок: без підтверджених успіхів РФ

На Куп’янському напрямку російська армія також продовжила наступальні операції 4 та 5 вересня, проте не досягла підтвердженого прогресу.

Російські джерела заявляли про просування на захід від Петро-Іванівки. Водночас повідомлялося про українські контратаки поблизу Західного та Дворічного.

На ділянці між Рідкодубом та Новим, на південному сході від Борової, ситуація залишається динамічною. Там фактично немає чіткої лінії фронту через постійні бойові дії.

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РФ змінює тактику ударів по українському тилу

Російські війська адаптують кампанію повітряного перекриття залежно від конкретної ділянки фронту.

За оцінкою російського мілблогера, на Куп’янському та Боровському напрямках окупанти зосереджуються на ударах по українських наземних лініях комунікацій як поблизу фронту, так і в глибині тилу.

На Лиманському напрямку росіяни більше атакують ближній тил, зокрема переправи через Сіверський Донець. Мета таких ударів — ускладнити переміщення українських військ та постачання підрозділів на передовій.

Слов’янський напрямок: росіяни поширюють фейки про захоплення Святогірська

На Слов’янському напрямку російські війська також не мали підтвердженого просування.

Водночас російські джерела продовжують поширювати заяви про нібито успіхи армії РФ на північ від Слов’янська. Зокрема, 5 вересня було оприлюднено відео, яке мало доводити присутність російських військових у Святогірську. Однак, як встановили в ISW, ролик виявився підробленим: до архівного відео додали закадровий голос та прибрали оригінальний водяний знак.

Сам російський мілблогер згодом визнав, що достовірних доказів захоплення Святогірська російськими військами немає.

Водночас українські військові проводили контратаки поблизу Дробишевого, що, за оцінкою ISW, свідчить про збереження українських позицій значно східніше Святогірська.

Костянтинівський напрямок: заяви РФ про захоплення Куртівки не підтверджені

На тактичному напрямку Костянтинівка—Дружківка росіяни продовжували наступальні дії, але підтвердженого просування також немає.

Міноборони РФ заявило про захоплення Куртівки на північному заході від Костянтинівки. Однак ISW не має підтверджень цього просування. За оцінкою інституту, найближчі підтверджені райони під контролем РФ розташовані приблизно за 10 км від населеного пункту.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Добропілля: росіяни намагаються проникати малими групами

У тактичному районі Добропілля російські війська продовжують спроби проникнення на українські позиції. ЗСУ завдали удару по російському військовому в Матяшевому після однієї з таких інфільтраційних місій.

Російські джерела заявляють про захоплення частини населеного пункту та витіснення українських військових із Новогришиного. Водночас українські сили проводять контратаки в районі Матяшева та Шевченка.

Російські мілблогери також заявляють про просування в напрямку Добропілля, однак ці твердження не мають достатнього підтвердження.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Інші напрямки: без значного просування РФ

На Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках російські війська продовжували обмежені наступальні операції, але не просунулися вперед.

На Гуляйпольському напрямку ситуація аналогічна — росіяни атакували, проте підтвердженого просування не зафіксовано.

На заході Запорізької області російські військові нещодавно провели спробу проникнення поблизу Малої Токмачки. Українські сили завдали удару по російських позиціях.

На Херсонському напрямку 5 вересня наземної активності сторони не фіксували.

Нагадаємо, за інформацією ISW, українські сили просунулися на кількох напрямках та продовжують контратаки на окремих ділянках фронту.

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