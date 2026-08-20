Окупанти накопичують піхоту біля ключового міста: ISW повідомив про підготовку нового наступу

Фронт / © ТСН

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Російські війська 18 та 19 серпня продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Водночас на більшості ділянок окупантам не вдалося досягти підтвердженого просування.

Про це пише ISW.

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Сумський напрямок

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

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Один із російських військових блогерів заявив про нібито просування окупантів на схід від Волхівки, приблизно за 20 км від лінії фронту. В ISW ці заяви не підтвердили.

Водночас українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у Курській області. Зокрема, було уражено міст у Званному та російську мінно-загороджувальну машину в районі Суджі.

Харківський напрямок

На півночі Харківської області українські війська нещодавно просунулися на північ від Білого Колодязя. Водночас російські військові блогери заявляли про просування окупантів біля Козачої Лопані та Високої Яруги. Ці твердження наразі не мають підтвердження.

Російська армія продовжує активно застосовувати керовані авіабомби. 19 серпня окупанти завдали удару чотирма ФАБ-500 по українській артилерійській системі в районі Слатиного.

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На Вовчанському напрямку українські військові зірвали спробу росіян встановити прапор. В ISW зазначають, що подібні операції можуть бути частиною інформаційної кампанії Кремля, покликаної створити враження про успіхи російської армії.

На Великобурлуцькому напрямку росіяни проводили обмежені штурми, однак просунутися не змогли.

Куп'янський напрямок та річка Оскіл

Саме на Куп'янському напрямку росіяни мають один із небагатьох підтверджених локальних успіхів.

Російські штурмові підрозділи захопили східну частину Ківшарівки на південний схід від Куп'янська. Російські джерела також повідомляли про просування біля Малої Шапківки, Радьківки та на північному заході від Куп'янська. В ISW ці заяви повністю не підтвердили.

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На Боровій російські війська атакували українські позиції, однак доказів їхнього просування аналітики не виявили. Українські сили при цьому проводили контратаки.

ЗСУ також продовжують завдавати ударів по російському тилу в окупованій Луганській області. Уражено склад безпілотників поблизу Лобачевого, склад матеріально-технічного забезпечення біля Кадіївки, а також російську техніку та живу силу поблизу Лисичанська.

Слов'янський напрямок

Російські війська продовжували наступальні операції, але не просунулися.

Українські сили проводили контратаки на схід від Лимана, стримуючи наступ окупантів.

ISW також повідомив про появу на цьому напрямку підрозділів російського батальйону безпілотних систем «Фобос», який, за повідомленнями, входить до бригади військ безпілотних систем «Смерш». Аналітики зазначають, що це перший випадок, коли їм вдалося зафіксувати діяльність цієї бригади або її батальйону «Фобос» в Україні.

Костянтинівський напрямок

Російські військові продовжують використовувати невеликі групи для інфільтрації в Костянтинівці та поблизу міста. Їхня мета — обійти українські позиції та ускладнити логістику Сил оборони.

Українські військові знищували російські позиції на південному заході Костянтинівки та поблизу Осикового.

Окремо ISW звернув увагу на російські заяви про нібито захоплення Новомиколаївки. Росіяни опублікували відео із солдатами, які розмахують прапорами, однак аналітики вважають, що запис, імовірно, був підроблений або змінений за допомогою штучного інтелекту.

Добропільський напрямок

Саме ця ділянка фронту може стати місцем нового масштабного наступу російської армії.

18 та 19 серпня окупанти проводили обмежені наступальні дії, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Водночас Міноборони Росії заявило про захоплення Водянського на схід від Добропілля, проте ця заява потребує підтвердження.

За словами командира української бригади, яка діє на Покровському напрямку, російські війська намагаються вийти на трасу Родинське — Криворіжжя, щоб створити умови для подальшого просування до Добропілля.

Особливе занепокоєння викликає накопичення росіянами піхоти. Український командир зазначив, що такий підхід окупанти не використовували щонайменше два-три місяці.

За його словами, російським військам доводиться долати близько 10–15 км від Покровська до лінії фронту протягом трьох-чотирьох днів.

Покровський напрямок

Російські війська продовжували наступальні операції, однак 18 та 19 серпня не досягли підтвердженого просування.

Водночас активність на сусідньому Добропільському напрямку може свідчити про спроби російського командування створити умови для подальшого наступу в цьому районі.

Новопавлівський напрямок

19 серпня ані російські, ані українські джерела не повідомляли про наземну активність на Новопавлівському напрямку.

Олександрівський напрямок

Російські війська продовжували наступальні дії 18 та 19 серпня. Водночас підтвердженого просування окупантів не зафіксовано.

Таким чином, російська армія продовжує атакувати на кількох ділянках, але значних підтверджених територіальних здобутків за останні два дні не зафіксовано.

Водночас ситуація поблизу Добропілля залишається особливо напруженою. Накопичення російської піхоти може свідчити про підготовку нової наступальної операції. Українські сили при цьому продовжують проводити контратаки та завдавати ударів по російських військових об'єктах у ближньому та оперативному тилу.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті:

Військовий та громадський діяч Ігор Луценко заявив про системну проблему з евакуацією поранених із так званої «кілзони» на фронті. За його словами, сучасні наземні роботизовані комплекси часто не придатні для порятунку поранених через низьку швидкість, відсутність належного протимінного та протидронового захисту. Через відсутність швидкого та захищеного транспорту навіть незначне поранення на передовій може стати смертельним через несвоєчасну медичну допомогу. Луценко стверджує, що кошти від міжнародних партнерів на евакуацію є, однак головною проблемою залишається бюрократія та відсутність чітко сформованої державної потреби. Як рішення він пропонує використовувати захищений броньований транспорт, великі броньовані НРК, важкі коптери та інші дистанційні системи, які дозволять зменшити ризик для військових.

Росія після нової мобілізації може спробувати активізувати Чернігівський напрямок, якщо отримає достатню кількість додаткових сил і ресурсів. Командир батальйону БпАК «Ахіллес» Юрій Федоренко наголосив, що вся ділянка кордону з РФ і Білоруссю залишається потенційно небезпечною для України. У разі відкриття нового напрямку Силам оборони доведеться залучити додаткові підрозділи та засоби, що стане серйозним викликом для України.

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