В Україні був ліквідований генерал РФ, який доповідав Путіну про «захоплення» Костянтинівки

Антон Груніс / © LB.ua

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На війні проти України загинув генерал-майор РФ Антон Груніс, який раніше доповідав Путіну про нібито «захоплення» Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У понеділок, 14 вересня, один із російських провоєнних пабліків повідомив про загибель випускника Казанського Суворовського військового училища на ім’я Антон. До публікації додали фотографію командувача 4-ї окремої мотострілецької бригади генерал-майора Антона Груніса.

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Відкриті дані підтверджують, що Груніс справді навчався у Казанському Суворовському військовому училищі. Позначення КПК48 відповідає випуску 1996 року. На той момент Грунісу було приблизно 16–17 років, що відповідає віку курсантів таких навчальних закладів.

У 4-й ОМСБр підтвердили загибель Груніса. Водночас російська сторона не повідомила обставин та точної дати смерті військового.

Як повідомляли російські ЗМІ, 27 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов вручив генерал-майору Антону Грунісу «Золоту зірку» Героя Росії. Нагороду, за офіційною версією, йому присвоїли «за мужність і героїзм, проявлені під час виконання військового обов’язку».

Саме Груніс на початку липня доповідав Путіну про нібито «захоплення» Костянтинівки в Донецькій області України.

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«Людина з литовським прізвищем, яка народилася в Казані, воює блискуче», — казав Путін про Груніса.

За наявними даними, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Груніс брав участь в окупації Криму у 2014 році. Пізніше він служив у 18-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ, де був командиром мотострілецького батальйону.

Згодом Груніс очолив 4-ту мотострілецьку бригаду так званого 2-го армійського корпусу. 6 травня 2024 року йому присвоїли звання генерал-майора. Його позивний був «Грозний».

Раніше повідомлялося, що у Росії повідомили про нібито знищення командувача 51-ї армії Південного військового округу РФ. Йдеться про генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова.

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Ми раніше інформували, що у Москві знайшли мертвим 83-річного генерал-майора ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва.

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