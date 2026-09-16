- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні був ліквідований генерал РФ, який доповідав Путіну про «захоплення» Костянтинівки
Незадовго до смерті російський військовий отримав звання Героя Росії та був нагороджений «Золотою зіркою».
На війні проти України загинув генерал-майор РФ Антон Груніс, який раніше доповідав Путіну про нібито «захоплення» Костянтинівки на Донеччині.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У понеділок, 14 вересня, один із російських провоєнних пабліків повідомив про загибель випускника Казанського Суворовського військового училища на ім’я Антон. До публікації додали фотографію командувача 4-ї окремої мотострілецької бригади генерал-майора Антона Груніса.
Відкриті дані підтверджують, що Груніс справді навчався у Казанському Суворовському військовому училищі. Позначення КПК48 відповідає випуску 1996 року. На той момент Грунісу було приблизно 16–17 років, що відповідає віку курсантів таких навчальних закладів.
У 4-й ОМСБр підтвердили загибель Груніса. Водночас російська сторона не повідомила обставин та точної дати смерті військового.
Як повідомляли російські ЗМІ, 27 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов вручив генерал-майору Антону Грунісу «Золоту зірку» Героя Росії. Нагороду, за офіційною версією, йому присвоїли «за мужність і героїзм, проявлені під час виконання військового обов’язку».
Саме Груніс на початку липня доповідав Путіну про нібито «захоплення» Костянтинівки в Донецькій області України.
«Людина з литовським прізвищем, яка народилася в Казані, воює блискуче», — казав Путін про Груніса.
За наявними даними, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Груніс брав участь в окупації Криму у 2014 році. Пізніше він служив у 18-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ, де був командиром мотострілецького батальйону.
Згодом Груніс очолив 4-ту мотострілецьку бригаду так званого 2-го армійського корпусу. 6 травня 2024 року йому присвоїли звання генерал-майора. Його позивний був «Грозний».
Раніше повідомлялося, що у Росії повідомили про нібито знищення командувача 51-ї армії Південного військового округу РФ. Йдеться про генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова.
Ми раніше інформували, що у Москві знайшли мертвим 83-річного генерал-майора ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва.