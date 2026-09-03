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ТСН у соціальних мережах

Микола Варпахович

Микола Варпахович / © російські ЗМІ

Дата публікації
Категорія
Світ
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829
Час на прочитання
1 хв
Микола Варпахович

У Росії підстрелили генерала, якого СБУ пов’язувала з ударом по «Охматдиту»

Його стан оцінюють як критичний.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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У російському Енгельсі, за повідомленнями ЗМІ, стався замах на генерал-майора Миколу Варпаховича — командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє NEXTA Live.

За неофіційними даними, у Варпаховича стріляв невідомий мотоцикліст у шоломі. Генерал дістав вогнепальні поранення в голову та живіт і перебуває у критичному стані.

Наприкінці серпня Служба безпеки України назвала Варпаховича серед російських військових, яких вважає причетними до ракетних ударів по Україні. Зокрема, йшлося про атаку на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві та удар по готелю «Сапфір» у Краматорську.

За даними СБУ, підрозділи російської дальньої авіації, командування яких пов’язують із Варпаховичем, брали участь у підготовці та здійсненні цих атак.

Нагадаємо, зранку 8 липня 2024 року РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено  уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Правоохоронці вважають, що російська ракета влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні. Адже перед самим заходом на ціль Х-101 робить запрограмовану "гірку" для збільшення кута атаки - саме це видно на відео, що поширилося у Мережі. 

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