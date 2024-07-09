Удар по "Охматдиту": ракета "вразила саме ту ціль, на яку була запрограмована" - правоохоронці

Правоохоронці вважають, що російська ракета Х-101 влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"На відео видно ракету, яка за формою та пропорціями (відношенням довжини корпусу до його ширини) повністю відповідає крилатій ракеті. На це також однозначно вказує наявність двох крил, які розташовані в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101. Ззаду на ракеті наявні три рулі керування, що також характерно для ракети Х-101 (натомість у ракети "Калібр" та у всіх зенітних ракет рулів по чотири). Перед рулями в нижній частині корпусу ракети спостерігається наявність двигуна, який розташований поза межами корпусу ракети знизу. Це притаманно саме ракеті Х-101, у якої двигун висувається з корпусу ракети після пуску з літака", - вказують фахівці.

Вони також навели аргументацію на користь того, що ціллю атаки була саме дитяча лікарня, а не будь-який інший об’єкт. Адже перед самим заходом на ціль ракета Х-101 робить запрограмовану "гірку" для збільшення кута атаки. Саме це видно на відео, що з'явилися у Мережі.

"На відео ми не спостерігаємо задимлення чи горіння ракети, вона рухається по запланованій траєкторії «гірки» перед ціллю, що свідчить про те, що вона не була пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована», – наголошує джерело видання.

Також експерти наголошують, що висновок про використання ракети Х-101 "підтверджується даними з місця влучання"..

Як повідомлялося, зранку 8 липня сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу "Охматдит". Сталися значні руйнування токсикологічного відділення медзакладу.

Стало відомо, що внаслідок удару Росії по "Охматдиту" є загиблі. Місцева влада інформує, що це дорослі. Зокрема, одна лікарка. Крім того, є понад 50 постраждалих.

Двоє загиблих в Охматдиті! Під завалами шукають людей! Подробиці з місця влучання ракети!

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