ЗСУ зможуть перегрупувати системи ППО: аналіз експерта про безпекову угоду України та Польщі

Документ, зокрема передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави підписав із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Як зазначив військовий оглядач Костянтин Машовець, результати підписання цього документу цілком заслуговують детальної оцінки.

За його словами, найбільш значними пунктами цієї Угоди є дуже важливі речі:

пункт, який передбачає "дуже тісну інтеграцію" оборонних промисловостей двох країн (в тому числі, розгортання оборонних виробництв на території обох держав - польских на українській, українських на польській);

пункт, який передбачає "розробку механізму, в рамках якого Польща отримає можливість уражати своїми засобами ППО російські засоби повітряного нападу у повітряному просторі України, якщо вони рухаються у бік Польщі...".

"Якщо перекласти "на просту мову"... Це означає, що Україна отримає можливість створити цілий ряд військово-промислових "хабів" (як зараз модно казати), на своїй території, прикритих з повітря... та й ще за участі ОПК (оборонно-промисловий комплекс - ред.) однієї з країн НАТО. Більше того, це дозволить ЗСУ провести стратегічне перегрупування власної системи ППО", - наголосив експерт.

Нагадаємо, експерти пояснили, завдяки чому Польща може збивати над Україною російські ракети та дрони.

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