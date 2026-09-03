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ТСН в социальных сетях

Николай Варпахович

Николай Варпахович

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
876
Время на прочтение
1 мин
Николай Варпахович

В России подстрелили генерала, которого СБУ связывала с ударом по «Охматдету»

Его состояние оценивают как критическое.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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В российском Энгельсе, по сообщениям СМИ, произошло покушение на генерал-майора Николая Варпаховича - командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает NEXTA Live.

По неофициальным данным, в Варпаховича стрелял неизвестный мотоциклист в шлеме. Генерал получил огнестрельные ранения в голову и живот и находится в критическом состоянии.

В конце августа Служба безопасности Украины назвала Варпаховича среди российских военных, которых считает причастными к ракетным ударам по Украине. В частности, речь шла об атаке на детскую больницу «Охматдет» в Киеве и удар по гостинице «Сапфир» в Краматорске.

По данным СБУ, подразделения российской дальней авиации, командование которых связывают с Варпаховичем, участвовали в подготовке и осуществлении этих атак.

Напомним, утром 8 июля 2024 года РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Правоохранители полагают, что российская ракета попала и поразила она "именно ту цель, на которую была запрограммирована" при ударе по детской больнице. Ведь перед самым мероприятием на цель Х-101 делает запрограммированную "горку" для увеличения угла атаки - именно это видно на распространившемся в Сети видео.

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