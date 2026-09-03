Почему еда в самолете имеет другой вкус: ученые назвали неожиданную причину

Как полет влияет на вкус еды и какие продукты становятся вкуснее / © Associated Press

Реклама

Еда в самолете может показаться необычной, хотя на земле тот же продукт воспринимается вполне нормально. Учёные связывают этот эффект сразу с несколькими особенностями полёта — от постоянного шума двигателей до давления внутри салона.

Об этом сообщило издание LADBible.

Реклама

Одним из факторов оказался звук. Профессор Оксфордского университета, экспериментальный психолог Чарльз Спенс ещё в 2014 году исследовал, как шум влияет на восприятие еды.Громкий фоновый шум, характерный для самолета, способен ослаблять ощущение сладкого. Поэтому, например, сладкий газированный напиток в самолете может восприниматься не так, как обычно.

Реклама

Но этот эффект проявляется не одинаково для всех вкусов. Умами — пикантный вкус, характерный, в частности, для помидоров, грибов и пармезана, — в таких условиях, напротив, может ощущаться ярче. Именно поэтому эти продукты предлагалось учитывать при разработке меню для пассажиров.

На восприятие пищи влияет даже частота звука. В других экспериментах Спенс вместе с коллегами установил, что высокие звуки способны усиливать ощущение сладкого, тогда как низкие ассоциировались с горьким вкусом. Важное значение имеет и то, какие звуки издает сама пища во время употребления, в частности её хруст.

Некоторые авиакомпании пытались использовать эти особенности на практике. В Скандинавии и Гонконге пассажирам подавали специально разработанное пиво, вкусовые качества которого должны были лучше проявляться на большой высоте. А British Airways в 2014 году предлагала специальный плейлист, который можно было слушать во время еды.

Впрочем, дело не только в звуках. Бывшая стюардесса Мэнди Смит рассказала, что изменения вкусовых ощущений во время полёта связаны также с давлением в салоне самолёта.

Реклама

«Дело не в еде, а в том, что в самолете ваши вкусовые рецепторы работают по-другому. Давление в салоне влияет на весь организм, даже на вкусовые рецепторы. Это влияет на все ваши желудочные расстройства, на мозг и на всё остальное. И, конечно, это влияет и на вкусовые рецепторы», — отметила бортпроводница

Подобное объяснение приводил и директор по бортовому питанию и розничной торговле American Airlines Расс Браун. В беседе с BBC он отметил, что в салоне под давлением люди слабее ощущают соленые и сладкие вкусы.

Напомним, что в США самолёт авиакомпании Delta Air Lines был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета всего через четыре минуты после взлёта из-за резкого ухудшения самочувствия пилота.

Новости партнеров

Новости партнеров