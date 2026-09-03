РФ уничтожила депо и отделение «Новой почты»: погиб работник

Взрыв. / © Associated Press

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Днем 3 сентября российская армия ударила «Бандеролью» по Днепру. Были уничтожены депо и отделение «Новой почты». Погиб сотрудник компании.

Об этом сообщили в пресс-службе «Новой почты».

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«Ракета-дрон „Бандероль“ уничтожила депо и отделение „Новой почты“ в Днепре. Враг еще раз атаковал гражданскую логистическую инфраструктуру и унес жизни нашего коллеги», — отметили в компании.

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Кроме того, пять работников получили осколочные ранения разной степени тяжести. Они находятся в больнице.

В компании подчеркнули, что сейчас идет ликвидация последствий «прилета». Пользователям обещают, что подробную информацию о поврежденном грузе установят в ближайшее время.

Как сообщалось, сегодня днем Россия атаковала Днепр. В пригороде вспыхнул пожар — загорелись склады логистической компании. Власти сообщали об одном погибшем.

Недавно россияне дважды атаковали терминал «Новой почты» в Одессе. Из-за «прилета» была уничтожена ключевая сортировочная линия. Поврежденное оборудование восстановлению не подлежит. Прошло без пострадавших.

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