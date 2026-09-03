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РФ знищила депо і відділення «Нової пошти»: загинув працівник
Внаслідок російської атаки було зруйновано депо і відділення «Нової пошти».
Вдень 3 вересня російська армія вдарила «Бандероллю» по Дніпру. Було знищено депо і відділення «Нової пошти». Загинув співробітник компанії.
Про це повідомили у пресслужбі «Нової пошти».
«Ракета-дрон „Бандероль“ знищила депо та відділення „Нової пошти“ у Дніпрі. Ворог вкотре атакував цивільну логістичну інфраструктуру і забрав життя нашого колеги», — наголосили у компанії.
Окрім того, п’ять працівників отримали осколкові поранення різного ступеню важкості. Вони перебувають у лікарні.
У компанії наголосили, що наразі триває ліквідація наслідків «прильоту». Користувачам обіцяють, що детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу встановлять найближчим часом.
Як повідомлялося, сьогодні вдень Росія атакувала Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа — загорілися склади логістичної компанії. Влада повідомляла про одного загиблого.
Нещодавно росіяни двічі атакували термінал «Нової пошти» в Одесі. Через «приліт» було знищено ключову сортувальну лінію. Пошкоджене обладнання відновленню не підлягає. Минулося без потерпілих.